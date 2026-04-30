  1. Inicio
  2. · Honduras

Nuevo representante del PMA reafirma compromiso con la resiliencia agrícola

Tras presentar sus cartas credenciales a la canciller hondureña, Mireya Agüero, el diplomático manifestó su "disposición de trabajar estrechamente" con las autoridades hondureñas

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 06:33 -
  • Agencia EFE
Nuevo representante del PMA reafirma compromiso con la resiliencia agrícola

El PMA es el organismo de asistencia humanitaria "más grande" del mundo y se centra en salvar vidas en situaciones de emergencia, promover la prosperidad y construir un "futuro sostenible".

TEGUCIGALPA

El nuevo representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Honduras, el francés Nicolas Bidault, reafirmó el compromiso del organismo con la resiliencia agrícola y social en el país centroamericano.

Tras presentar sus cartas credenciales a la canciller hondureña, Mireya Agüero, el diplomático manifestó su "disposición de trabajar estrechamente" con las autoridades hondureñas para impulsar "soluciones sostenibles" que protejan a los sectores "más vulnerables" y fortalezcan la resiliencia en los sectores agrícola y social.

ONU activa plan para proteger a 65,000 personas por sequía en Honduras

Durante la ceremonia diplomática, que se celebró en la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tegucigalpa, Bidault destacó la "importancia estratégica" de la alianza entre el Gobierno de Honduras y el organismo de las Naciones Unidas para enfrentar los desafíos nutricionales actuales, señaló en un comunicado el PMA.

Bidault, con doctorado en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Minesota, asume el cargo en Honduras tras una trayectoria de más de 25 años en el sistema de la ONU y experiencia en planificación estratégica, calidad de programas y políticas de nutrición, indicó el PMA.

Durante los últimos 12 años ha ejercido, entre otros cargos, como director interino del Ciclo de Programación, Calidad y Presupuesto del PMA, además de gerente del Fondo de Transformación Changing Lives y jefe de la Unidad de Protección Social.

El PMA es el organismo de asistencia humanitaria "más grande" del mundo y se centra en salvar vidas en situaciones de emergencia, promover la prosperidad y construir un "futuro sostenible" para las poblaciones que se recuperan de un conflicto, un desastre o los efectos de la crisis climática, según la ONU.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias