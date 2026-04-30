Nuevo representante del PMA reafirma compromiso con la resiliencia agrícola

TEGUCIGALPA

Tras presentar sus cartas credenciales a la canciller hondureña, Mireya Agüero, el diplomático manifestó su "disposición de trabajar estrechamente" con las autoridades hondureñas para impulsar "soluciones sostenibles" que protejan a los sectores "más vulnerables" y fortalezcan la resiliencia en los sectores agrícola y social.

El nuevo representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Honduras, el francés Nicolas Bidault, reafirmó el compromiso del organismo con la resiliencia agrícola y social en el país centroamericano.

Durante la ceremonia diplomática, que se celebró en la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tegucigalpa, Bidault destacó la "importancia estratégica" de la alianza entre el Gobierno de Honduras y el organismo de las Naciones Unidas para enfrentar los desafíos nutricionales actuales, señaló en un comunicado el PMA.

Bidault, con doctorado en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Minesota, asume el cargo en Honduras tras una trayectoria de más de 25 años en el sistema de la ONU y experiencia en planificación estratégica, calidad de programas y políticas de nutrición, indicó el PMA.

Durante los últimos 12 años ha ejercido, entre otros cargos, como director interino del Ciclo de Programación, Calidad y Presupuesto del PMA, además de gerente del Fondo de Transformación Changing Lives y jefe de la Unidad de Protección Social.

El PMA es el organismo de asistencia humanitaria "más grande" del mundo y se centra en salvar vidas en situaciones de emergencia, promover la prosperidad y construir un "futuro sostenible" para las poblaciones que se recuperan de un conflicto, un desastre o los efectos de la crisis climática, según la ONU.