Alza de precios depende de la duración del conflicto en Medio Oriente

San Pedro Sula

El documento, dado a conocer por el BCH este lunes, dice que hasta febrero de 2026, la inflación mostraba una clara desaceleración y se ubicaba por debajo del punto medio del rango de tolerancia (4.0% ± 1.0 punto porcentual).

La intensificación del conflicto geopolítico en Medio Oriente, iniciado en marzo de 2026, provocó en el primer trimestre un aumento de la inflación hasta 3.94% y mantiene riesgos al alza para el resto del año, según el Programa Monetario 2026-2027 del Banco Central de Honduras (BCH).

Sin embargo, el choque externo derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó el repunte, principalmente a través de mayores costos de combustibles y transporte.

La máxima autoridad monetaria explica que con el inicio de operaciones militares aéreas directas en dicha región (28 de febrero de 2026), los precios del petróleo WTI (West Texas Intermediate, referencia para el mercado de Honduras) registraron un fuerte incremento, alcanzando un máximo de $112.6 por barril el 7 de abril (comportamiento similar al observado en 2022 ante el conflicto entre Rusia y Ucrania).

Tras este pico, "el anuncio de un alto al fuego temporal de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, generó una reducción temporal en los precios; sin embargo, la situación se deterioró tras nuevos episodios de tensión (incluidos bombardeos en el Líbano y el incumplimiento de algunas condiciones acordadas, entre ellas la apertura del Estrecho de Ormuz), lo que incrementó la incertidumbre geopolítica y presionó nuevamente al alza los precios".

“En el caso de la inflación, desde el fuerte y persistente aumento en los precios internacionales de los combustibles iniciado en marzo de 2026, el escenario base de pronósticos presenta riesgos al alza, por lo que la trayectoria de la inflación dependerá en gran medida de la duración e intensidad de este choque externo de oferta, siendo relevante los nuevos datos entrantes de los precios internacionales de los combustibles y sus derivados para la actualización de las nuevas proyecciones de inflación”, establece el BCH en el documento.