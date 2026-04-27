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Alza de precios depende de la duración del conflicto en Medio Oriente

La trayectoria de la inflación dependerá en gran medida de la duración e intensidad del aumento del precio del petróleo causado por el conflcito en Medio Oriente, según el Banco Central de Honduras.

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 16:50 -
  • Juan Carlos Rivera
Alza de precios depende de la duración del conflicto en Medio Oriente

Los hondureños han observado un aumento generalizado en los productos de la canasta básica, como lácteos y carnes.

Foto : La Prensa / Moisés Valenzuela
San Pedro Sula

La intensificación del conflicto geopolítico en Medio Oriente, iniciado en marzo de 2026, provocó en el primer trimestre un aumento de la inflación hasta 3.94% y mantiene riesgos al alza para el resto del año, según el Programa Monetario 2026-2027 del Banco Central de Honduras (BCH).

El documento, dado a conocer por el BCH este lunes, dice que hasta febrero de 2026, la inflación mostraba una clara desaceleración y se ubicaba por debajo del punto medio del rango de tolerancia (4.0% ± 1.0 punto porcentual).

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Sin embargo, el choque externo derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó el repunte, principalmente a través de mayores costos de combustibles y transporte.

La máxima autoridad monetaria explica que con el inicio de operaciones militares aéreas directas en dicha región (28 de febrero de 2026), los precios del petróleo WTI (West Texas Intermediate, referencia para el mercado de Honduras) registraron un fuerte incremento, alcanzando un máximo de $112.6 por barril el 7 de abril (comportamiento similar al observado en 2022 ante el conflicto entre Rusia y Ucrania).

Tras este pico, "el anuncio de un alto al fuego temporal de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, generó una reducción temporal en los precios; sin embargo, la situación se deterioró tras nuevos episodios de tensión (incluidos bombardeos en el Líbano y el incumplimiento de algunas condiciones acordadas, entre ellas la apertura del Estrecho de Ormuz), lo que incrementó la incertidumbre geopolítica y presionó nuevamente al alza los precios".

“En el caso de la inflación, desde el fuerte y persistente aumento en los precios internacionales de los combustibles iniciado en marzo de 2026, el escenario base de pronósticos presenta riesgos al alza, por lo que la trayectoria de la inflación dependerá en gran medida de la duración e intensidad de este choque externo de oferta, siendo relevante los nuevos datos entrantes de los precios internacionales de los combustibles y sus derivados para la actualización de las nuevas proyecciones de inflación”, establece el BCH en el documento.

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En la región Centroamérica y República Dominicana (CARD), Honduras, después de Dominicana es el país que registra un mayor impacto negativo en los precios de productos y servicios a raíz del alza del petróleo y el conflict bélico en Medio Oriente.

En esta región, El Salvador es el país que tiene la inflación más baja gracias a la dolarización de su economía y por medias tomadas por el gobierno para enfrentar el efecto del conflicto en Medio Oriente.

En el Programa Monetario, el BCH argumenta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene perspectivas mundiales inciertas, con pronósticos económicos a la baja e inflación al alza en 2026 y 2027, respecto a 2025.

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Juan Carlos Rivera
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

Licenciado en periodismo (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), máster en finanzas (Universidad Tecnológica Centroamericana), máster en dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas (Universidad Europea de Madrid). Más de 25 años en periodismo.

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