Auge de las redes sociales impulsa el trabajo por cuenta propia

Este fenómeno obedece en gran parte el crecimiento sostenido del trabajo por cuenta propia, una tendencia que gana terreno entre quienes buscan flexibilidad y autonomía económica o simplemente por las escasas oportunidads laborales que ofrece la economía.

Cada vez más hondureños generan sus ingresos de forma independiente a través de las redes sociales Instagram y Facebook, por las cuales comercializan productos de moda, accesorios y artículos importados sin necesidad de un empleo formal.

Estos trabajadores se caracterizan porque no dependen de un patrono y crean su propio empleo, muchas veces desde sus hogares o con inversiones mínimas para adquirir un teléfono celular, pagar a conexión a internet y comprar una mínima cantidad de mercadería al iniciar el negocio.

Según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a julio de 2025 , el 30% de la población ocupada, es decir, alrededor de 1.2 millones de personas sobre un total de 4,075,415 ocupados, realiza sus actividades laborales por cuenta propia.

Desde hace cinco años, Juan Ramos, estudiante de licenciatura en Negocios, posee un negocio virtual nominado Fragancias Express, dedicado a vender perfumes a los clientes que lo solicitan desde cualquier parte de Honduras a través de redes sociales.

“Me considero un pequeño emprendedor y me dedico a vender perfumes por medio de redes sociales, por Instagram. Pienso que las redes sociales ayudan en un 100% a los emprendedores para vender cualquier producto y de esta manera obtener ingresos. Esta es una manera de crear una pequeña empresa o encontrar un empleo para muchas personas que tienen dificultades”, dice Ramos, de 39 años de edad.

Al igual que Ramos, otros hondureños, principalmente mujeres, ofrecen cosméticos, ropa importada, como la popular marca Shein de China que tiene una alta aceptación entre los consumidores debido a su variedad y bajos precios.

Los entrevistados por Diario La Prensa consideran que el nuevo gobierno debe crear facilidades o incentivos para que las personas que desean formalizar sus negocios lo hagan de manera expedita sin tener que incurrir en gastos iniciales porque carecen de capital.

En entrevista con Diario La Prensa, los emprendedores consultados explicaron que a personas "con un mínimo capital" resulta imposible pagar mensualmente un alquiler para abrir una tienda y pagar a un abogado para que realice los trámites en las municipalidades que al final se convierten en una barrera pra la creación de nuevos negocios.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), trabajar por cuenta propia representa una modalidad de empleo que permite a las personas operar su propio negocio o practicar una profesión de manera independiente, sin contratar empleados asalariados en la mayoría de los casos.

Esta forma de ocupación permite generar ingresos directos de las ventas o servicios, aunque implica mayor exposición a la informalidad y la inestabilidad, desde el punto de vista de esa organización.