Cómo afecta al país el aumento del precio del petróleo

San Pedro Sula, Honduras

El alza del precio del petróleo en el mercado internacional afectará inevitablemente a las economías pequeñas, como la de Honduras, cuya matriz energética depende en un 45% de combustibles fósiles. El barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate) cerró el lunes con un precio por arriba de los $87 y $88, un valor similar a los picos alcanzados en enero de 2022 y agoto de 2023. El Banco Central de Honduras (BCH), en el Informe de Importación de Combustibles de 2025, indica que el año pasado las compras de combustibles al exterior “totalizaron $2,380.2 millones, lo que representó una disminución de 7.4% ($190.2 millones) respecto a 2024”.

Según el BCH, “este comportamiento se explica principalmente por la reducción en los precios de los carburantes importados y una menor demanda de búnker por parte de las plantas termoeléctricas del país”. Para 2026, el BCH planteaba una “perspectiva para el precio promedio del crudo Intermedio del Oeste de Texas (WTI)... en un rango cercano al promedio de $63.00 por barril, comportamiento que se encuentra asociado a una mayor oferta mundial de petróleo crudo y la acumulación de inventarios de refinados al cierre de 2025”. Sin embargo, la perspectiva cambió en el mercado a causa del conflicto bélico en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Acciones que debe ejecutar Hondura

Frente a este nuevo escenario, Kenny David Girón, ingeniero eléctrico graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) con maestría en Sistemas de Potencia de la Universidad Nacional Sun Yat-sen de Taiwán, explica que el alza del petróleo afecta directamente al país a corto y mediano plazo.

“Evidentemente nos vamos a ver afectados por el incremento del precio del petróleo. Esto es sencillamente por cómo están diseñados los mercados en Honduras y en la mayoría de los países del mundo. Tenemos que pagar el precio marginal del mercado. Es decir, tenemos que pagar el costo de la máquina más cara que esté conectada en el sistema”, dice.

Girón, quien actualmente reside en Suecia, explica que Honduras depende en gran medida de plantas térmicas a base de petróleo, ineficientes y obsoletas, lo que reduce las opciones para los consumidores. “Lastimosamente, Honduras tiene mucha dependencia de esas máquinas marginales, de esas máquinas que son a base de petróleo y que son muy ineficientes... Creo que el hondureño, a menos que se quiera apretar mucho la faja en su consumo eléctrico, tiene muy pocas alternativas; o sea, muy pocas posibilidades”, afirma Girón, quien actualmente trabaja en Hitachi Energy modelando sistemas de potencia HVDC. Girón, entre otras medidas, propone que los actores del mercado eléctrico intervengan para mitigar impactos futuros. Sugiere abrir diálogo entre el ente regulador, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), y otros participantes para implementar una tarifa bidireccional para autoconsumidores que utilizan paneles solares.