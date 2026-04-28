"Es atroz": Hondureño enfrenta graves cargos en Suffolk, Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

Un ciudadano hondureño enfrenta cargos por violación y agresión en el condado de Suffolk, Nueva York, Estados Unidos, tras un hecho ocurrido en las afueras de un establecimiento comercial en Amityville, informaron autoridades judiciales. El acusado, identificado como José Ignacio Bonilla García, es señalado por la Fiscalía de haber atacado a un hombre que se encontraba inconsciente, en un área cercana a un contenedor de basura del Café Esperanza Deli.

De acuerdo con la investigación, ambos se habrían encontrado en el local alrededor del mediodía del 27 de marzo. Horas después, salieron del lugar y permanecieron en las afueras, donde, según la acusación, la víctima —en estado de ebriedad— perdió el conocimiento. Las autoridades sostienen que, en ese momento, el sospechoso lo habría trasladado hacia la parte posterior del establecimiento, donde ocurrió la agresión sexual. Durante el ataque, la víctima recobró la consciencia e intentó resistirse, pero fue golpeada con objetos contundentes hasta quedar nuevamente inconsciente. La Fiscalía ha calificado el caso como "atroz" en un informe publicado ayer. El informe fiscal indica que el afectado fue hallado horas más tarde por un repartidor, quien alertó al sistema de emergencias 911.