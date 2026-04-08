Hondureño enfrenta graves cargos en Kentucky por caso de una niña

Kentucky, Estados Unidos.

Un hondureño acusado de secuestrar y violar a una menor en su apartamento de Lexington, Kentucky, Estados Unidos, entró ilegalmente en el país cinco veces antes de su arresto el fin de semana pasado, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Se trata de Jorge Luis Martínez Ulloa, un hondureño de 31 años, quien ingresó ilegalmente al país cuatro veces desde su llegada a Laredo, Texas, en 2012, y fue deportado al menos una vez, según funcionarios federales.

Fue arrestado la semana pasada y acusado de secuestro de una menor, dos cargos de violación en primer grado de una víctima menor de 12 años, dos cargos de sodomía en primer grado de una víctima menor de 12 años y dos cargos de abuso sexual en primer grado de una víctima menor de 12 años. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una orden de detención contra Martínez Ulloa un día después de su arresto y solicitó a los funcionarios de Lexington que alertaran a la agencia en caso de que fuera puesto en libertad. El miércoles, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional publicaron en redes sociales un mensaje instando a la policía de Lexington a mantener a Martínez Ulloa bajo custodia.