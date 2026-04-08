Hondureño enfrenta graves cargos en Kentucky por caso de una niña

Un hondureño acusado de secuestrar y violar a una menor en su apartamento de Lexington, Kentucky, Estados Unidos, entró ilegalmente en el país cinco veces antes de su arresto el fin de semana pasado, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Se trata de Jorge Luis Martínez Ulloa, un hondureño de 31 años, quien ingresó ilegalmente al país cuatro veces desde su llegada a Laredo, Texas, en 2012, y fue deportado al menos una vez, según funcionarios federales.
Fue arrestado la semana pasada y acusado de secuestro de una menor, dos cargos de violación en primer grado de una víctima menor de 12 años, dos cargos de sodomía en primer grado de una víctima menor de 12 años y dos cargos de abuso sexual en primer grado de una víctima menor de 12 años.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una orden de detención contra Martínez Ulloa un día después de su arresto y solicitó a los funcionarios de Lexington que alertaran a la agencia en caso de que fuera puesto en libertad.
El miércoles, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional publicaron en redes sociales un mensaje instando a la policía de Lexington a mantener a Martínez Ulloa bajo custodia.
El DHS indicó que las autoridades locales están cooperando con las autoridades federales . Según los registros penitenciarios, Martínez Ulloa permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Fayette con una fianza de 100.000 dólares.
“Necesitamos que más ciudades y estados cooperen con nosotros para ayudar a expulsar a individuos tan depravados como este de nuestro país”, declaró Lauren Bis, subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado de prensa. Según funcionarios del DHS, Martínez Ulloa fue deportado al menos una vez tras su llegada a Estados Unidos en 2012.
Fue enviado a Honduras, pero regresó tres veces en un lapso de 10 días en 2021. Las autoridades federales no precisaron si fue deportado o si entró y salió del país por su cuenta durante ese período. Según funcionarios federales, entró en Estados Unidos por quinta vez en un lugar y fecha desconocidos, antes de, supuestamente, secuestrar y violar a la niña el 28 de marzo en su apartamento en la cuadra 1300 de Davenport Drive en Lexington.
La policía respondió el sábado por la noche a un aviso sobre una víctima de agresión a un menor en un apartamento del barrio Cardinal Valley de la ciudad, cerca de Versailles Road. Según los documentos judiciales, la víctima no conocía a Martínez Ulloa. Él la agarró del brazo y del cuello, la encerró en su apartamento y la violó, según consta en la acusación. La joven declaró a la policía que la única forma de salir del apartamento era por una ventana.