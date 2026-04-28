San Pedro Sula en alerta por aire contaminado: recomendaciones a seguir

San Pedro Sula, Cortés.

La calidad del aire en San Pedro Sula presenta este martes niveles de riesgo insalubre, según el Índice de Calidad del Aire (ICA⁺) y las mediciones de partículas PM2.5 reportadas.

El índice de calidad del aire fue consultado en el sitio especializado IQAir. Este fenómeno también afecta a la capital, Tegucigalpa, donde se registran condiciones similares. No obstante, en San Pedro Sula, el ICA⁺ es considerado moderado hasta el momento.

Especialistas señalan que este tipo de contaminación está asociado a la presencia de humo, polvo y otras partículas contaminantes suspendidas en el ambiente, lo que representa un riesgo para la salud de la población.