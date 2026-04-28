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San Pedro Sula en alerta por aire contaminado: recomendaciones a seguir

Autoridades recomiendan medidas para proteger la salud ante la presencia de humo y polvo en San Pedro Sula

San Pedro Sula en alerta por aire contaminado: recomendaciones a seguir

El Índice de Calidad del Aire (ICA⁺) y las mediciones de partículas PM2.5 fueron consultadas por el sitio especializado IQAir.

 Foto de archivo
San Pedro Sula, Cortés.

La calidad del aire en San Pedro Sula presenta este martes niveles de riesgo insalubre, según el Índice de Calidad del Aire (ICA⁺) y las mediciones de partículas PM2.5 reportadas.

El índice de calidad del aire fue consultado en el sitio especializado IQAir. Este fenómeno también afecta a la capital, Tegucigalpa, donde se registran condiciones similares. No obstante, en San Pedro Sula, el ICA⁺ es considerado moderado hasta el momento.

Especialistas señalan que este tipo de contaminación está asociado a la presencia de humo, polvo y otras partículas contaminantes suspendidas en el ambiente, lo que representa un riesgo para la salud de la población.

Calidad del aire en Tegucigalpa alcanza índice insalubre; puede ser peligroso

Ante esta situación, un médico y diputado del Congreso Nacional recomendó reducir el ejercicio al aire libre, especialmente durante las horas de mayor concentración de contaminantes. Asimismo, instó a mantener cerradas puertas y ventanas en viviendas y oficinas para evitar el ingreso de aire contaminado.

Pronóstico del índice de calidad del aire (AQI⁺) de San Pedro Sula.

Pronóstico del índice de calidad del aire (AQI⁺) de San Pedro Sula.

 (Foto: captura de pantalla)

El uso de mascarilla al salir al exterior es otra de las medidas sugeridas, sobre todo para las personas que deben permanecer largos periodos fuera de casa. También se aconseja el uso de purificadores de aire en espacios cerrados, en la medida de lo posible, para mejorar la calidad del ambiente interior.

Por su parte, autoridades municipales instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a adoptar medidas preventivas para proteger su salud.

Pronóstico en horario del índice de calidad del aire (AQI⁺) de San Pedro Sula.

Pronóstico en horario del índice de calidad del aire (AQI⁺) de San Pedro Sula.

 (Foto: captura de pantalla)

Francisco Argeñal, director de Cenaos, advirtió sobre las altas temperaturas que agravan la situación: “Aquí en Cortés 36 grados. O sea, estamos hablando de temperaturas de 36 o 37 grados para el día de hoy en toda esta parte de los valles del centro del país y en la zona sur podríamos estar registrando 40 grados centígrados. Hay que incluso consultar a médicos, a dermatólogos, incluso personas que tengan que ver con la vista porque también hay que proteger la vista de estos rayos solares que estamos recibiendo durante estos días”.

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Redacción La Prensa
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