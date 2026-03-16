Los Óscar recuperan el tono político con llamados al fin de la guerra

Los Ángeles (EE.UU.)

La 98 edición de los premios Óscar recuperó el domingo un tono político, con varios mensajes que pidieron el fin de las guerras en el mundo, además de homenajes a figuras del cine fallecidas recientemente.

Desde el discurso de apertura hasta los agradecimientos en las principales categorías, personalidades como Javier Bardem, actor español, o Joachim Trier, director noruego, aprovecharon sus intervenciones para referirse al tenso contexto geopolítico internacional.

Más allá de los galardones, la ceremonia también generaba expectación para comprobar si Hollywood rompería su silencio sobre la situación actual, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Javier Bardem, el más reivindicativo

El actor español protagonizó uno de los mensajes más contundentes de la noche. Su postura ya se percibía desde su paso por la alfombra roja, donde lució una pegatina con el mensaje “No a la guerra” y un pin en favor de la paz en Palestina.

“No a la guerra y Palestina libre”, exclamó Bardem antes de presentar el premio a la mejor película internacional.

Otro de los momentos más emotivos lo protagonizó David Borenstein, director del documental premiado Mr. Nobody Against Putin, quien aprovechó su intervención para hacer un llamado contra los conflictos armados.

“Hay algunos países en los que, en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!”, afirmó Borenstein en un discurso que recibió un prolongado aplauso del público.

Por su parte, Paul Thomas Anderson, director y guionista, señaló al recoger el Óscar a mejor guion adaptado que estamos dejando “un mundo muy alocado”, aunque expresó su esperanza de que las generaciones futuras “traigan un poco de luz a este mundo”.