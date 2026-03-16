Cynthia Rodríguez celebra los 40 años de Carlos Rivera con una tierna dedicatoria

México.

El pasado 15 de marzo, Carlos Rivera celebró sus 40 años de edad en medio de una lujosa y ostentosa fiesta. Su esposa, la conductora Cynthia Rodríguez no dudó en colocar una emotiva felicitación de cumpleaños al cantante, en la que aprovechó para gritar a los cuatro vientos el profundo amor y admiración que siente por el padre de su hijo, León. La pareja, que se ha convertido en una de las más queridas de México vuelve a ser tendencia, y esta vez por una razón muy especial. El intérprete de "Te esperaba" celebró sus 40 años rodeado de amor, pero fue el mensaje de Cynthia el que rápidamente se volvió viral en redes sociales acompañado de una fotografía que refleja lo feliz que la pasó en su celebración.

“Larga vida al amor de mi vida. A tu música, a tus sueños, a tu corazón noble y a la hermosa familia que hemos construido juntos. León y yo te celebramos hoy y todos los días, porque somos los más afortunados de caminar la vida a tu lado. Que la vida te regrese multiplicado todo el amor que das”, escribió Cynthia Rodríguez. Este mensaje no es solo una felicitación más; representa la consolidación de una de las relaciones más sólidas y discretas en el mundo del espectáculo, que tras años de noviazgo y un matrimonio sólido, hoy disfrutan de su etapa más plena como padres.