Los olvidados del homenaje póstumo de los Óscar 2026

La gala de los Óscar 2026 recordó a varias figuras del cine fallecidas en el último año, entre ellas el actor Robert Redford, el cineasta Rob Reiner y la actriz Diane Keaton, pero omitió a otros artistas también fallecidos, como Eric Dane, James Van Der Beek, Gene Hackman o Brigitte Bardot.

Aunque algunos de estos nombres aparecen en la página web de la Academia de Hollywood dentro del listado anual de artistas fallecidos, durante el segmento de homenaje de la ceremonia no se hizo mención a ellos. La ausencia fue destacada por algunos medios, entre ellos la revista Variety, y también generó comentarios entre los espectadores en redes sociales.

La gala sí rindió un emotivo homenaje a Reiner y Redford. Barbra Streisand, cantante y actriz, dedicó unas palabras a Redford —a quien definió como un amigo cercano— e interpretó un fragmento de la canción ganadora del Óscar The Way We Were, de la película homónima en la que ambos compartieron pantalla.

Por su parte, Billy Crystal, comediante y actor, fue el encargado de recordar a Reiner, a quien describió como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destacó su compromiso social.

Junto a Van Der Beek, Dane y Bardot, durante la ceremonia tampoco se mencionó a Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart ni Bud Cort, todos fallecidos en el último año.