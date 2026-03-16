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Los olvidados del homenaje póstumo de los Óscar 2026

La gala de los Óscar 2026 omitió a varias figuras fallecidas como Gene Hackman, Eric Dane o Brigitte Bardot en su segmento de homenaje.

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 08:13 -
  • Agencia EFE
Los olvidados del homenaje póstumo de los Óscar 2026

Eric Dane y James Van Der Beek

 Fotos Instagram

La gala de los Óscar 2026 recordó a varias figuras del cine fallecidas en el último año, entre ellas el actor Robert Redford, el cineasta Rob Reiner y la actriz Diane Keaton, pero omitió a otros artistas también fallecidos, como Eric Dane, James Van Der Beek, Gene Hackman o Brigitte Bardot.

Aunque algunos de estos nombres aparecen en la página web de la Academia de Hollywood dentro del listado anual de artistas fallecidos, durante el segmento de homenaje de la ceremonia no se hizo mención a ellos. La ausencia fue destacada por algunos medios, entre ellos la revista Variety, y también generó comentarios entre los espectadores en redes sociales.

La gala sí rindió un emotivo homenaje a Reiner y Redford. Barbra Streisand, cantante y actriz, dedicó unas palabras a Redford —a quien definió como un amigo cercano— e interpretó un fragmento de la canción ganadora del Óscar The Way We Were, de la película homónima en la que ambos compartieron pantalla.

Por su parte, Billy Crystal, comediante y actor, fue el encargado de recordar a Reiner, a quien describió como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destacó su compromiso social.

Junto a Van Der Beek, Dane y Bardot, durante la ceremonia tampoco se mencionó a Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart ni Bud Cort, todos fallecidos en el último año.

Lista de ganadores de los Premios Oscar 2026

Los premios de la noche

La comedia dramática One Battle After Another fue la gran triunfadora de la 98 edición de los Óscar. La película reconoció el trabajo de Paul Thomas Anderson, director y guionista, considerado uno de los cineastas más prestigiosos de Hollywood, aunque históricamente poco premiado por la Academia.

El filme obtuvo seis estatuillas, frente a las cuatro de la que partía como favorita, Sinners, dirigida por Ryan Coogler, que llegó a la gala con un récord de 16 nominaciones.

En la categoría de mejor película internacional, Sentimental Value se impuso a la española Sirat y a la brasileña O Agente Secreto.

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Agencia EFE
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