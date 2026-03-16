¿Quiénes ganaron en el Ring Royale México?

México.

El Ring Royale, la pelea más esperada en la que los influencers fueron las estrellas de los combates, tuvo lugar este domingo 15 de marzo con un cartel conformado por varias personalidades del mundo del espectáculo y de las redes sociales.

En punto de las 18:00 horas dio inicio el evento organizado por Poncho de Nigris, en el que figuraron nombres como los de Nicola Porcella, Karely Ruiz, Aldo de Nigris, Alfredo Adame y Abelito, entre otros, quienes durante los días previos estuvieron en el centro de la conversación, e incluso de la polémica. Aquí te decimos quién ganó en el Ring Royale.