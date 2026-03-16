Itatí Cantoral rechazó propuesta matrimonial de Cristian Castro

México.

En los últimos días, Itatí Cantoral sorprendió al relatar públicamente los motivos por los que rechazó la propuesta de matrimonio de Cristian Castro en la década de 1990, eligiendo en cambio a su entonces pareja Eduardo Santamarina. La revelación, realizada en una entrevista reciente, arroja luz sobre un episodio sentimental que marcó la vida de la actriz y que, hasta ahora, permanecía mayormente en la intimidad. La anécdota cobra relevancia al recordar que Itatí Cantoral y Cristian Castro mantuvieron una breve relación sentimental en los años noventa, periodo en el que la artista atravesaba una separación temporal de Santamarina.

Según relató Cantoral, su vínculo con Castro se originó tras una invitación para participar como modelo en el videoclip “Volver a amar”, lo que derivó en un acercamiento que trascendió lo profesional y se transformó en romance. En el apogeo de este nuevo vínculo, Eduardo Santamarina reapareció en la vida de la actriz y le pidió matrimonio de manera inesperada. Durante una obra de teatro, en pleno escenario, la voz de Santamarina se escuchó en el apuntador solicitando su mano, ante la vista del público y el equipo técnico. La situación, descrita en detalle por Cantoral, fue tan impactante que accedió a casarse con él inmediatamente.