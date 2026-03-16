Don Omar anuncia nuevo concierto en España, ¿cuándo y en qué ciudad?

Buenas noticias para los amantes del reggaeton. El imparable e inigualable Don Omar ha anunciado un nuevo concierto en España en 2026 para así reencontrarse con uno de sus públicos más fieles por todo lo alto.

Así que si no quieres perderte algunos de los grandes himnos del género en directo, permanece muy atento porque te contamos todo sobre su paso por nuestro país.

Se espera una alta demanda en la venta de entradas para ver a Don Omar en directo este verano, por lo que se ha establecido un pre-registro. Los interesados deberán inscribirse hasta el martes 24 de marzo a las 10:00 horas.

Después, la compra podrá formalizarse en las 24 horas siguientes. El 25 de marzo a las 12:00 horas se activará la venta de entradas para el público general.

Tras el anuncio de sus conciertos en Tenerife, Barcelona y Sevilla este año, y agotar las entradas para ambos shows, el regreso de Don Omar a nuestro país se ha convertido en una de las noticias del 2026 para los amantes del reggaeton.

Debido a la gran acogida, el artista no ha querido desaprovechar la oportunidad de seguir recorriendo nuestro país con su música. Ahora, más fans del sur de España, y los que se trasladen hasta allí, también tendrán la posibilidad de disfrutar de su música en directo.

No es de extrañar que se haya convertido en una de las citas más esperadas, teniendo en cuenta que es una leyenda viva del género y un artista que lleva décadas haciendo historia en todo el mundo.

Desde su álbum debut The Last Don en 2003, sus canciones se han convertido en la banda sonora de millones de personas en todo el mundo.