Ozuna estrena "Una aventura" con la escencia del reggaeton clásico

Ozuna anunció recientemente el lanzamiento de Una aventura, un tema que hace un guiño a esa etapa que lo catapultó como una de las voces más influyentes del reggaeton en mitad del 2010.

El artista puertorriqueño vuelve en solitario con una propuesta que muchos fans ya celebran como un regreso a sus inicios muy necesario en su trayectoria.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado en Santurce, uno de los barrios más conocidos de San Juan. La pieza, firmada por el director Fernando Lugo —colaborador habitual de algunas de las producciones urbanas más potentes—, nos lleva a ese espíritu festivo y urbano que caracteriza al artista.

Lo cierto es que Una Aventura ya venía dando de qué hablar incluso antes de estar disponible. Ozuna compartió en sus redes un fragmento del tema, y en cuestión de minutos las reacciones comenzaron a dispararse.

Su público, siempre atento a cada movimiento del Negrito de Ojos Claros, no tardó en relacionar ese breve adelanto con el sonido que lo hizo ganar reconocimiento internacional hace casi una década.

La canción, compuesta por el propio Ozuna junto a Henry Calderón y Johan José Francisco, toma como base el reggaeton clásico que marcó la primera gran oleada de su carrera.

Es, por tanto, una reinterpretación de esa fórmula que lo llevó a expandirse más allá de Puerto Rico y conquistar públicos en todo el mundo. Una Aventura aporta una dosis de nostalgia sin perder la frescura que caracteriza sus producciones más recientes.

El tema también adquiere un significado especial dentro del recorrido que Ozuna ha hecho en los últimos meses. Llega después de Stendhal, su primer álbum colaborativo junto al colombiano Beéle, lanzado en diciembre.

Un proyecto que unía ambos estilos y talentos. Ahora, con este nuevo sencillo, Ozuna retoma el camino en solitario y muestra una faceta más directa, más callejera y más conectada con sus inicios.

Así, el puertorriqueño demuestra una vez más que su capacidad para generar expectativa sigue intacta. Una Aventura se perfila como un lanzamiento clave para quienes seguían esperando el regreso a un sonido más puro dentro del reggaeton. Y tú, ¿ya la has escuchado?