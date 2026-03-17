La Academia respalda a Teyana Taylor tras incidente en los Óscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos expresó su apoyo a la actriz Teyana Taylor, nominada a mejor actriz de reparto en los Óscar, tras un incidente con personal de seguridad cuando intentaba subir al escenario para tomarse una fotografía, según publicó Variety.

“Aunque el incidente ocurrió con nuestra empresa de seguridad externa, SIS, la experiencia de cada uno de nuestros invitados es nuestra responsabilidad. Les hemos dejado claro que este comportamiento es inaceptable”, señaló la institución en un comunicado remitido al medio estadounidense.

La actriz respondió en sus redes sociales, donde agradeció la reacción de la Academia: “Aprecio mucho vuestro amor y apoyo incondicionales”.

En un video compartido ampliamente en redes sociales, se observa a Taylor recriminando al agente de seguridad: “Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer”. La actriz repite en varias ocasiones que se trata de un comportamiento “muy grosero”.

“Nos entristeció enormemente enterarnos de la experiencia que vivió Teyana Taylor al final de la ceremonia de los Óscar anoche —añade el comunicado—. Hemos trabajado con Teyana durante los últimos meses en la temporada de premios, y siempre ha sido extraordinaria”.

La Academia agradeció a Taylor su “entereza” y aseguró que está tomando medidas “para garantizar que esto no vuelva a suceder”.

Según un testigo presencial consultado por Variety, el incidente ocurrió después de la entrega del premio a mejor película, el último de la noche, que ganó One Battle After Another (Una batalla tras otra), el filme de Paul Thomas Anderson en el que participa la actriz.

Todo el equipo de la película quiso tomarse una fotografía en el escenario. Dos directivos de Warner, Pam Abdy y Mike DeLuca, tuvieron dificultades para acceder, por lo que Taylor, que se encontraba allí, bajó para acompañarlos.

De acuerdo con la versión recabada por el medio, un guardia de seguridad les impidió “por la fuerza” regresar al escenario y “puso las manos sobre Teyana”. La fuente añadió que el agente “la había visto bajar y, cuando intentaron subir de nuevo, trató de detenerlos”, lo que provocó la reacción de la actriz.

Según testigos, el guardia dijo entonces: “Me debes una disculpa”, lo que incrementó el malestar de Taylor.

El canal TMZ habló con la actriz esa misma noche. Taylor afirmó que “el personal de seguridad estaba haciendo un gran trabajo”, aunque matizó: “Siempre hay alguien así, pero estoy perfectamente bien. Estoy contenta. No hay nada de qué preocuparse. Lo primero que hace la gente es, sin duda, sacar conclusiones precipitadas. Pero, al final del día, no tolero la falta de respeto, especialmente cuando es injustificada”.

Taylor perdió el Óscar a mejor actriz de reparto frente a Amy Madigan, protagonista de Weapons. Sin embargo, One Battle After Another fue la gran triunfadora de la noche, con seis premios.

Además de su nominación al Óscar, Taylor recibió candidaturas a mejor actriz de reparto en los BAFTA y los Critics’ Choice Awards, y ganó un Globo de Oro por su papel. EFE