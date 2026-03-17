Nicola Porcella pagaría millonaria multa por usar la bandera de México en Ring Royale

México.

La entrada de Nicola Porcella antes de la pelea oficial ante su contrincante en el Ring Royal en el momento dejó un buen sabor de boca, estuvo acompañado por su amiga Wendy Guevara y otras personalidades, pero causó gran polémica por el vestuario que portó, que podría llevarlo a enfrentar graves problemas y hasta pagar una multa millonaria.

Nicola Porcella participó la noche del domingo 15 de marzo en el Ring Royale organizado por Poncho de Nigris. Un evento de boxeo de exhibición que tuvo lugar en la Arena Monterrey con la participación de influencers y celebridades de esta disciplina.

Lo que sucedió es que Nicola salió con un short para boxear que llevaba la bandera de México, símbolo que trajo muchas críticas.

En la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales se establece duras restricciones al uso de los símbolos patrios que deben tratarse con respeto en todo momento, pues se específica que si se altera o usa la Bandera de México sin previa solicitud se puede alcanzar una multa económica de 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el equivalente a un total de aproximadamente un millón 131 mil 400 pesos mexicanos.La ley también contempla un arresto administrativo de hasta 36 horas.

Hasta el momento no hay información oficial sobre esta posible sanción para Nicola Porcella.

