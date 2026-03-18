Tráiler de “Spider-Man: Un nuevo día”: regreso de Tom Holland

Tom Holland vuelve a enfundarse el traje de Spider-Man en el primer tráiler de Spider-Man: Un nuevo día, la nueva entrega de Sony y Marvel. La cuarta película en solitario del héroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) llegará a los cines el 31 de julio.

Brand New Day marca el regreso de Holland al cine como el trepamuros desde el éxito de taquilla de 2021, Spider-Man: Sin regreso a casa, que recaudó más de 1,900 millones de dólares a nivel mundial. Aquella entrega incorporó al UCM las versiones de Spider-Man interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Ahora, la nueva película plantea una evolución del personaje, con un traje renovado y una historia que continúa tras los eventos del multiverso.

Al final de No Way Home, Peter Parker realiza un sacrificio para salvar a Nueva York y al multiverso, afectados por un hechizo de Doctor Strange que permitió la llegada de villanos como el Duende Verde y Doctor Octopus desde otras dimensiones. Para restaurar el orden, Peter acepta que todos olviden su identidad, revelada previamente por Mysterio en Spider-Man: Far From Home. Esto incluye a MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon). Solo y afectado por la muerte de su tía May (Marisa Tomei), Peter retoma su misión con un nuevo traje inspirado en los cómics.

En Brand New Day se incorporan nuevos personajes y regresan otros del universo Marvel. Mark Ruffalo vuelve como Hulk, Jon Bernthal como Punisher y Michael Mando retoma su papel como Scorpion. También se suman Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance), Liza Colón-Zayas (The Bear) y Marvin Jones II, quien interpreta al gánster Tombstone.

El tráiler de Spider-Man: Un nuevo día ya está disponible.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY – Official Trailer