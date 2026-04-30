Trabajos precarios y desempleo golpea a más de 138 mil sampedranos

El presidente de la CCIC enfatizó que Honduras debe generar un clima de confianza para atraer la inversión extranjera e impulsar la nacional.Para ello, es necesario garantizar la seguridad jurídica, invertir en infraestructura, simplificar trámites, modernizar instituciones y la promoción de políticas públicas que incentiven la producción y competitividad. Asimismo, deben involucrarse tanto gobierno, sector privado, academia y sociedad civil.En el caso especificó de Cortés, resaltó que este departamento tiene ventajas para seguir creciendo económicamente. Entre estos privilegios, destacó la ubicación estratégica, la conexión con mercados internacionales y la capacidad productiva de su población."Vemos grandes oportunidades en manufactura avanzada, agroindustria, logística, comercio, construcción, turismo de negocios, tecnología, servicios empresariales y economía digital", manifestó.Más allá de transmitir confianza para los inversores, se debe velar por empleos y salarios dignos que le permitan a la población desarrollarse."Hay que cuidar a esa empresa que pone la plata para que se generen empleos, pero también necesitamos empresarios conscientes, que también reconozcan que un trabajador debe estar muy bien remunerado no solo para el tema de subsistencia, sino para que se vuelva más productiva y genere mucha más ganancia la empresa", instó Josué Orellana.Qubain concluyó que "el empleo digno transforma vidas, fortalece familias y trae estabilidad al país. Esa debe ser una prioridad nacional".