Xiomara Castro no se ha pronunciado sobre la propuesta de juicio político promovida por Rashid Mejía

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) una supuesta reacción ante la propuesta de juicio político promovida en su contra por el diputado Rashid Mejía. Sin embargo, la atribución es falsa. No existe registro público de que la exmandataria se haya referido en esos términos al parlamentario liberal. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia verificable de una declaración pública, entrevista, publicación oficial o comparecencia en la que Castro haya emitido esa reacción, por lo que la pieza difundida en redes sociales carece de sustento comprobable. “Juicio politico contra mi Rashi empieza a trabajar por amor a Honduras y deja de hacer show, los bonos no los recibí yo sino tú no quieras limpiar tu imagen con mi nombre descarado”, es literalmente la presunta reacción de Castro que ha sido compartida más de 100 veces en Facebook desde el 21 de abril.

El diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, planteó recientemente una propuesta de juicio político contra la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026), a quien señala por presuntos casos de corrupción y prácticas de nepotismo durante su gestión de gobierno. Mejía sostiene que Castro utiliza su condición de parlamentaria centroamericana como un “seguro”, pero afirma que eso no impide que enfrente un juicio político en Honduras. Por otro lado, el diputado Rashid Mejía afirmó recientemente haber recibido un bono de 100,000 lempiras. El funcionario señaló que, aunque se opone a ese tipo de bonos, decidió no devolverlo al Congreso por considerar que, si regresaba a las arcas estatales bajo control administrativo, no había garantía de que el dinero fuera utilizado de manera honesta. Además, aseguró que esos fondos fueron donados a la fundación Fundaamor, que apoya a niños. También afirmó que no solo entregó los 100,000 lempiras del bono, sino que agregó dinero de su propio sueldo, hasta completar un total de 130,000 lempiras en donaciones, con el fin de demostrar que su interés no es el dinero.

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