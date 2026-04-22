Sheray Borden rompió los candados para tomar posesión de alcaldía de Guanaja

En un acto que marca el fin de una de las crisis electorales más prolongadas a nivel municipal, Kristen Sheray Borden del Partido Liberal tomó posesión oficial de la alcaldía de Guanaja, Islas de la Bahía este miércoles 22 de abril.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó su triunfo por un estrecho margen de solo dos votos, contra su rival, Dion Kelly del Partido Nacional, luego de las elecciones del domingo 12 de abril. La juramentación cierra un capítulo de incertidumbre que mantuvo en vilo a la población de la isla durante meses.
Cabe destacar que la llegada de la nueva corporación municipal, no fue sencilla, la nueva alcaldesa de la paradisiaca isla, tuvo que echar mano a una cortadora para eliminar los candados del edificio municipal.
La toma de posesión fue acompañada por la comisionada de transparencia municipal Lidia Aceituno, quien destacó que al arribo a la comuna no encontraron oposición de los nacionalistas que se negaban a entregar el poder.
"Nuestra comunidad ha sufrido mucho como para que este día sea empañado por malos momentos. Estoy aquí para garantizar que todo se haga de la mejor manera", dijo Aceituno.
Tres intentos y una victoria
La llegada de Borden a la silla municipal no fue fácil. Su triunfo es el resultado de una repetición electoral extraordinaria celebrada el pasado domingo 12 de abril, donde la voluntad popular finalmente logró consolidarse en las urnas.
El proceso estuvo marcado por una serie de obstáculos legales y sociales. Todo comenzó en las elecciones generales del 30 de noviembre, cuando el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) decretó un empate exacto de 1,044 votos entre Kristen Borden y su contendiente, Dion Kelly.
Se programó una repetición para el 15 de marzo; sin embargo, la jornada fue suspendida debido a fuertes disturbios. En aquel momento, simpatizantes del Partido Nacional se opusieron al proceso, argumentando que Kelly era el legítimo ganador y rechazando la resolución del TJE.
Tras el despliegue de seguridad y la vigilancia de observadores el pasado 12 de abril, Borden logró imponerse, validando su liderazgo en esta tercera y definitiva vuelta.
Un nuevo comienzo para la isla
Durante su toma de posesión, la ahora alcaldesa hizo un llamado a la unidad, dejando atrás la polarización política que afectó a la comunidad en los últimos meses.
"Guanaja ha demostrado que la democracia prevalece. Hoy no gana un partido, gana una isla que busca desarrollo y paz".
Con este traspaso de mando, se espera que la administración de Borden se enfoque en proyectos de infraestructura y turismo, sectores vitales que se vieron pausados debido a la interinidad administrativa.