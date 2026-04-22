Sheray Borden rompió los candados para tomar posesión de alcaldía de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía

En un acto que marca el fin de una de las crisis electorales más prolongadas a nivel municipal, Kristen Sheray Borden del Partido Liberal tomó posesión oficial de la alcaldía de Guanaja, Islas de la Bahía este miércoles 22 de abril.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó su triunfo por un estrecho margen de solo dos votos, contra su rival, Dion Kelly del Partido Nacional, luego de las elecciones del domingo 12 de abril. La juramentación cierra un capítulo de incertidumbre que mantuvo en vilo a la población de la isla durante meses.

Cabe destacar que la llegada de la nueva corporación municipal, no fue sencilla, la nueva alcaldesa de la paradisiaca isla, tuvo que echar mano a una cortadora para eliminar los candados del edificio municipal.

La toma de posesión fue acompañada por la comisionada de transparencia municipal Lidia Aceituno, quien destacó que al arribo a la comuna no encontraron oposición de los nacionalistas que se negaban a entregar el poder.