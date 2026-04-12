Sheray Borden se proclama ganadora en repetición de elecciones en Guanaja

La Ceiba, Atlántida

Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal, se proclamó ganadora y la nueva alcaldesa de Guanaja tras imponerse en la repetición de las elecciones municipales celebradas este domingo, luego del empate técnico que había dejado en suspenso el resultado desde noviembre.

Tras más de cuatro meses de incertidumbre, enfrentamientos y un proceso electoral marcado por la polémica, la candidata liberal Kristen Sheray Borden Bush asegura que se alzó con la victoria en la repetición de las elecciones municipales en Guanaja, poniendo fin a una de las disputas políticas más cerradas y conflictivas en Honduras. No obstante, aunque la tendencia le favorece, el pueblo isleño queda a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialice la cifra exacta de votos en las próximas horas. La jornada se desarrolló este domingo en un ambiente de tensa calma, con un despliegue de aproximadamente 300 militares para evitar nuevos disturbios, luego de que un intento previo de votación, el 15 de marzo, terminara en violencia, protestas y hasta la quema de un centro educativo. El origen de la crisis se remonta a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, cuando el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) confirmó un empate técnico entre Borden Bush, del Partido Liberal, y Rollin Dion Kelly Hurlston, del Partido Nacional, lo que obligó a repetir el proceso únicamente en el nivel municipal.

La igualdad en los resultados no solo dejó sin alcalde definido al municipio, sino que abrió un conflicto político y legal sin precedentes recientes. Incluso, el candidato nacionalista llegó a asumir el cargo en enero, desafiando la orden del ente electoral, lo que profundizó la división en la isla. En medio de ese escenario, sectores nacionalistas rechazaron la repetición electoral y protagonizaron bloqueos y enfrentamientos, mientras los liberales exigían que se cumpliera la resolución del TJE para garantizar la legalidad del proceso.

Censo Isla de Guanaja Es de, 4,211 ciudadanos aptos para votar, en las 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Con ese antecedente, la nueva convocatoria electoral se convirtió en una prueba de control institucional. A diferencia del intento fallido, esta vez la votación transcurrió sin incidentes mayores, permitiendo el desarrollo del proceso y un conteo ágil al cierre de las urnas. Finalmente, por lo que ha trascendido, los resultados favorecieron a Borden, quien asumirá la alcaldía de Guanaja tras una elección que pasó de ser un simple conteo cerrado a un conflicto político, jurídico y social que mantuvo en vilo a toda la población. La elección no solo define una administración municipal, sino que marca el cierre de un episodio que evidenció las debilidades del sistema electoral en escenarios de resultados extremadamente ajustados. "La voluntad del pueblo ha sido expresada en las urnas. Ahora toca esperar la declaratoria oficial, pero los datos preliminares nos dan la victoria. Vamos a trabajar para sacar adelante la isla y fortalecer el turismo", dijo Sheray Borden tras declararse ganadora.