Guanaja vota bajo fuerte resguardo militar en repetición electoral ordenada por el TJE

En un ambiente de tensa calma y con una marcada presencia de seguridad, los ciudadanos de Guanaja acuden nuevamente a las urnas este día para definir quién asumirá la alcaldía municipal, tras la orden emitida por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de repetir exclusivamente el proceso a nivel local.
La nueva convocatoria surge luego de que, en los comicios generales celebrados el pasado 30 de noviembre, el conteo oficial arrojara un empate técnico entre los dos principales aspirantes: Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal de Honduras, y Rollin Dion Kelly Hurlston, del Partido Nacional de Honduras, ambos con 1,044 votos.
Ante la imposibilidad de declarar un ganador, el TJE determinó repetir la elección municipal en la isla para garantizar la legitimidad del proceso democrático y brindar certeza a la población.
A diferencia del fallido intento del pasado 15 de marzo, cuando disturbios obligaron a suspender la jornada electoral, en esta ocasión el proceso se desarrolla con normalidad. Para prevenir nuevos incidentes, alrededor de 300 efectivos militares fueron desplegados en los centros de votación y puntos estratégicos del municipio.
La dirigencia del Partido Nacional ha manifestado públicamente su rechazo a esta nueva convocatoria, argumentando que su candidato resultó vencedor en la elección anterior y calificando el actual proceso como innecesario. No obstante, los centros de votación permanecen abiertos y la afluencia de ciudadanos ha sido constante durante el día, con participación de simpatizantes de ambas fuerzas políticas.
El cierre de las urnas está previsto para las 5:00 de la tarde, momento en el que se dará paso al conteo que definirá, finalmente, quién ocupará la silla municipal de Guanaja.