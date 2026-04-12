¿Qué hicieron con Choco Lozano en México? Revelan sorpresiva noticia

¿Qué pasó con Choco Lozano y su aventura por México como jugador del Santos Laguna? Conoce lo último que ha ocurrido con el delantero hondureño.
En julio del 2024, Santos Laguna sorprendió tras anunciar el fichaje del Choco Lozano en una noticia que estremeció el mercado de traspasos en el fútbol internacional.
Choco Lozano tomó la decisión de no seguir en el fútbol de España y sorprendió fichando por el Santos Laguna.
Antony Lozano llegó al Santos Laguna con la ilusión de poder brillar en un equipo donde pasaron varios jugadores hondureños, siendo ídolos los exjugadores catrachos Eugenio y Dolmo Flores.
Las expectativas por Choco Lozano eran enormes en la afición mexicana del Santos Laguna. Sin embargo, a dos años de su llegada las cosas no salieron como el jugador y los fans esperaban.
Prácticamente a dos años de su llegada al Santos Laguna, Choco Lozano solo ha podido marcar cinco goles.
En octubre del 2025, Antony Lozano sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha jugando para Santos Laguna.
La grave lesión sufrida por Choco Lozano terminó provocando de que no formará parte de la Selección de Honduras en la recta final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 donde la H no pudo conseguir el objetivo.
Choco Lozano para este torneo 2026 no fue inscrito por su equipo Santos Laguna en la Liga MX debido a su grave lesión.
El delantero hondureño ha tenido una etapa marcada por la irregularidad en el club mexicano, donde las lesiones han sido un factor constante que le ha impedido consolidarse como titular y recuperar su mejor nivel.
Inclusive al Choco Lozano se le quitó el dorsal 11 que portaba y se lo cedieron a uno de sus compañeros del Santos Laguna.
En los últimos días se informó de que Choco Lozano ya entrena con Santos Laguna en solitario, pero no podrá jugar en la recta final del torneo.
La situación del atacante también ha abierto nuevamente el debate sobre su futuro en Santos Laguna.
Diversos reportes en México ya informan de que Choco Lozano no seguirá en Santos Laguna de cara a la próxima temporada.
Con 32 años de edad, Choco Lozano tiene la difícil misión de buscar un nuevo equipo, pues su contrato con la escuadra de Torreón finalizará al terminar el Clausura 2026.
Choco Lozano habría recibido la noticia de que no entra en los planes del Santos Laguna y como consecuencia deberá de cambiar de aires.
Por ahora, el panorama vuelve a ser incierto para el atacante catracho, que busca estabilidad en un momento clave de su carrera.