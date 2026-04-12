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Indignación: deportan a familia hondureña tras acudir a cita de inmigración en EEUU

“Los enviaron con lo puesto”: familia hondureña fue deportada tras cumplir la ley, desatando el repudio de la comunidad y de maestros en Carolina del Norte

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Lo que comenzó como una cita administrativa ante autoridades migratorias terminó en la deportación de una familia hondureña, integrada por padre, madre y dos niños en edad escolar, en un caso que ha generado indignación en la comunidad.

 Foto: Siembra NC
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La familia, originaria de Honduras y residente en Durham, contaba con un proceso de asilo en curso desde 2022 y, según la organización Siembra NC, había cumplido con todas las condiciones impuestas por las autoridades migratorias, incluyendo su asistencia periódica a citas oficiales.

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El lunes 6 de abril, los cuatro miembros acudieron a una cita programada a las 11:00 de la mañana en una oficina federal ubicada en Charlotte. Sin embargo, tras ingresar al lugar, fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Entre los afectados se encuentran Denis, de 6 años, y Génesis, de 11, estudiantes de la Burton Magnet Elementary School, en Durham.

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De acuerdo con el relato de familiares, la tía de los menores, Lillian, esperó en el estacionamiento durante más de una hora y media sin obtener noticias. Posteriormente, recibió una llamada de un agente federal que le informó que la familia había sido puesta bajo custodia

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Días después, en la madrugada del 9 de abril, los familiares confirmaron que los cuatro habían sido deportados a Honduras.

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El caso ha provocado una fuerte reacción entre familiares, docentes y organizaciones comunitarias, que cuestionan el procedimiento aplicado.

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“Durante cuatro años, siempre han llegado puntuales a sus citas. Nunca han ocultado nada y no tienen antecedentes penales. Esto es muy injusto”, expresó Lillian, tía de los menores, según Siembra NC.

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“Los enviaron lejos con lo puesto y necesitan ayuda para reconstruir sus vidas”, agregó la tía.

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No soy maestro sin mis alumnos”, dijo Brandon Daniel, profesor del centro educativo. Destacó además que Génesis era una estudiante destacada y colaborativa.

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