Inician las elecciones en Guanaja con fuerte despliegue de seguridad

Islas de la Bahía

A partir de las siete de la mañana de este domingo, los centros de votación en el municipio de Guanaja abrieron sus puertas para dar inicio a la repetición de las elecciones municipales.

Tras un histórico empate y meses de incertidumbre, los ciudadanos ya se encuentran ejerciendo su sufragio en una jornada marcada por la vigilancia de los cuerpos de seguridad del Estado.

El proceso de instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el municipio de Guanaja se puso en marcha desde tempranas horas de este domingo.

El personal electoral se desplegó en los distintos centros de votación para garantizar que la logística estuviera lista para recibir a los electores.

Cada recinto cuenta con una vigilancia estricta por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes mantienen un cerco perimetral con el objetivo de asegurar un ambiente de orden, transparencia y confianza para la ciudadanía isleña.

Según la planificación electoral, la carga electoral asciende a 4,211 ciudadanos habilitados para votar. Se han habilitado 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en cuatro centros de votación del municipio: Escuela Cristóbal Colón, Escuela José Trinidad Cabañas, Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas.

Varios ciudadanos ya ejercieron su derecho al sufragio de forma pacífica y las autoridades esperan que el proceso concluya con normalidad, evitando cualquier tipo de acontecimiento violento que empañe la jornada.