Muere la escritora hondureña Aura Enoe Cálix a los 98 años

Juticalpa, Honduras

La literatura y el magisterio de Honduras se visten de luto este sábado 11 de abril con el sensible fallecimiento de la reconocida profesora y escritora Aura Enoé Cálix Turcios, a la edad de 98 años.}

Doña Aura Enoé no solo fue una maestra de generaciones en su amada Juticalpa, sino una de las voces intelectuales más respetadas del departamento de Olancho.

Su legado trasciendió las aulas, dejando una huella imborrable como poetisa, ensayista y dramaturga.

Entre sus aportes más significativos destaca su obra "Por Mi Patria Honduras", un testimonio de su profundo amor por el país y su incansable labor cultural.

Su partida deja un vacío inmenso en la comunidad educativa y literaria, que hoy recuerda su elocuencia como oradora y su férreo compromiso con la difusión de los valores cívicos y la excelencia del idioma español.