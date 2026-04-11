Muere la escritora hondureña Aura Enoe Cálix a los 98 años

La literatura y el magisterio de Honduras se visten de luto este sábado 11 de abril con el sensible fallecimiento de la reconocida profesora y escritora Aura Enoé Cálix Turcios, a la edad de 98 años.}
Doña Aura Enoé no solo fue una maestra de generaciones en su amada Juticalpa, sino una de las voces intelectuales más respetadas del departamento de Olancho.
Su legado trasciendió las aulas, dejando una huella imborrable como poetisa, ensayista y dramaturga.
Entre sus aportes más significativos destaca su obra "Por Mi Patria Honduras", un testimonio de su profundo amor por el país y su incansable labor cultural.
Su partida deja un vacío inmenso en la comunidad educativa y literaria, que hoy recuerda su elocuencia como oradora y su férreo compromiso con la difusión de los valores cívicos y la excelencia del idioma español.
La Casa de la Cultura de Juticalpa lamentó la muerte de Aura Enoé Cálix.
"La Casa de la Cultura de Juticalpa expresa su sincero pesar por la partida eterna de la Srta. Aura Enoé Cálix Turcios, acaecida el día de hoy, sábado 11 de abril de 2026.
La Srta. Aura fue una brillante intelectual juticalpense que con sus enseñanzas formó a varias generaciones de olanchanos en el área del español, las letras, la literatura, el teatro, la historia y la formación moral y espiritual.
Deja publicada una amplia obra poética y el testimonio de una vida sana, productiva y de servicio a los demás.Nuestras condolencias para su distinguida familia y amigos dilectos de la Casa de la Cultura de Juticalpa. Descanse en paz la Srta. Aurita", escribió en sus redes sociales la Casa de la Cultura.