Sesal registra 100 cirugías como parte del plan de reducción de mora quirúrgica

Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) informaron que se han registrado avances importantes en la disminución de la mora quirúrgica, destacando que hasta el momento se han llevado a cabo 100 cirugías con resultados exitosos.
A través del programa de reducción de la mora quirúrgica, implementado por el gobierno de Nasry Asfura el pasado 24 de marzo, se han realizado 100 intervenciones quirúrgicas.
Las autoridades han señalado que la mora quirúrgica representa uno de los principales retos del sistema de salud en el país, ya que miles de pacientes han tenido que esperar durante meses, e incluso más tiempo, para poder acceder a una operación. El programa busca agilizar estos procedimientos y mejorar la atención a quienes se encuentran en lista de espera.
También indicaron, que la realización de estas primeras 100 cirugías constituye un avance importante dentro del objetivo de reducir de manera progresiva el rezago acumulado en los distintos centros asistenciales del país.
Asimismo, destacaron que estas acciones no solo están orientadas a atender los casos pendientes, sino también a evitar el incremento de la lista de espera, lo que exige mantener un ritmo constante y sostenido de intervenciones quirúrgicas en los próximos meses.
Al cierre de este año, las autoridades de la Sesal afirmaron que prevén reducir en un 80% las 5,000 intervenciones quirúrgicas programadas para el 2026.
No obstante, para cumplir con esta meta se requiere reforzar la logística. De acuerdo con los análisis, es necesario realizar entre 15 y 16 cirugías diarias para alcanzar la cifra prevista al final del año.
Por el momento, las intervenciones quirúrgicas se ejecutan en centros hospitalarios privados ubicados en el Distrito Central, San Pedro Sula, Tela y Santa Rosa de Copán, con la próxima incorporación de Olancho al programa.
Entre los procedimientos más realizados destacan las colecistectomías laparoscópicas y las hernioplastias, así como la atención de casos ginecológicos y la extirpación de lipomas.