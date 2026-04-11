Sesal registra 100 cirugías como parte del plan de reducción de mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) informaron que se han registrado avances importantes en la disminución de la mora quirúrgica, destacando que hasta el momento se han llevado a cabo 100 cirugías con resultados exitosos.

A través del programa de reducción de la mora quirúrgica, implementado por el gobierno de Nasry Asfura el pasado 24 de marzo, se han realizado 100 intervenciones quirúrgicas.

Las autoridades han señalado que la mora quirúrgica representa uno de los principales retos del sistema de salud en el país, ya que miles de pacientes han tenido que esperar durante meses, e incluso más tiempo, para poder acceder a una operación. El programa busca agilizar estos procedimientos y mejorar la atención a quienes se encuentran en lista de espera.