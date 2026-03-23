Sesal inicia pago de salarios atrasados a médicos

Tegucigalpa, Honduras

El subsecretario de Proyectos e Inversión de la Secretaría de Salud , José Miguel Castillo , dijo que se inició el pago a 500 médicos como parte del compromiso de saldar atrasos, y que se espera completar el 100% de las planillas en las próximas 72 horas, en un proceso de ordenamiento administrativo en la Sesal .

El funcionario destacó que el Gobierno está trabajando para regularizar la situación de todos los profesionales de la salud, asegurando que los pagos pendientes se harán de manera ordenada y conforme a la normativa vigente.

Alrededor de 3,500 médicos de hospitales y centros de salud del país suspendieron ayer sus actividades para participar en asambleas informativas debido a la falta de pago de sus salarios.

Según el Colegio Médico de Honduras (CMH), los profesionales que laboran bajo contrato e interinato adeudan tres meses de sueldo. Óscar Sánchez, vocero del gremio, indicó que muchos médicos enfrentan una crítica situación, ya que además de no recibir su salario, en algunos casos ni siquiera cuentan con contratos firmados.

El presidente del CMH, Samuel Santos, agregó que, además del pago pendiente desde enero, los médicos exigen reajuste de la base salarial para médicos descentralizados, nombramientos pendientes, descanso profiláctico, vacaciones remuneradas y otros beneficios laborales.