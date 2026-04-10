Congreso prevé aprobar el Presupuesto General 2026 el 20 de abril

Tegucigalpa, Honduras

La Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida por el diputado Mario Pérez, inició este viernes el estudio del proyecto reformado del Presupuesto General 2026, enviado el jueves por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin). Durante la sesión, un equipo técnico de la Sefin, encabezado por su titular Emilio Hernández Hércules, explicó a los integrantes de la comisión cómo está estructurada la nueva propuesta presupuestaria presentada por el gobierno del presidente Nasry Asfura, detallando la distribución de los recursos contemplados en el plan fiscal.

“Se trata de un presupuesto real y realizable; tenemos muy claramente definido cuáles son las fuentes de financiamiento para poder llevar a cabo la ejecución de los 444.265,8 millones de lempiras”, expresó el funcionario.



Ajuste presupuestario

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El ministro Hernández Hércules reiteró que la instrucción del Poder Ejecutivo es priorizar el ordenamiento de las finanzas públicas antes de asumir nuevos compromisos de deuda, y afirmó que la elaboración de la propuesta presupuestaria ha sido un proceso de trabajo iniciado desde diciembre. El proyecto de presupuesto asciende a 444.265,8 millones de lempiras, lo que representa una disminución de cerca de 25.000 millones en relación con la propuesta previamente presentada por las autoridades anteriores. Asimismo, la viceministra Liliam Rivera destacó que en los últimos cinco años el Presupuesto General aumentó un 62 %, aunque señaló que dicho incremento no se ha reflejado en un mayor dinamismo del crecimiento económico del país.

Según la Sefin, la propuesta presupuestaria destina un porcentaje significativo a la inversión pública, el cual supera el 10 % del total y se estima en alrededor de 48.000 millones de lempiras.

Asimismo, informó que entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025 se registró un incremento en el gasto destinado al pago de salarios, el cual asciende aproximadamente a 33.000 millones de lempiras. En ese mismo informe se señalaron además algunas irregularidades detectadas, entre ellas que desde el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) se realizaban pagos vinculados al personal de las brigadas médicas cubanas.

Mesa técnica instalada

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Tras la instalación de la mesa técnica encargada del análisis del Presupuesto General 2026 junto a la Secretaría de Finanzas, el presidente de la comisión anunció que la agenda de la próxima semana estará enfocada en una serie de reuniones con distintos actores del país.

El cronograma contempla la participación de representantes de la sociedad civil, así como de varias secretarías de Estado, con el propósito de ampliar el debate y la revisión del proyecto presupuestario. El diputado Mario Pérez detalló que ya se han confirmado encuentros con organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras instituciones de la sociedad civil interesadas en el proceso.