Llegan maletas electorales a Guanaja junto a buque con militares para garantizar el proceso

Guanaja, Isla de la Bahía

En un ambiente de alta tensión política, las maletas electorales destinadas a la repetición de las elecciones municipales arribaron este viernes a Guanaja, Islas de la Bahía, en el Caribe de Honduras. La repetición de los comicios está prevista para este domingo 12 de abril, tras ser ordenada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de declararse un empate técnico entre los candidatos Dion Kelly, del Partido Nacional, y Sherai Borden, del Partido Liberal, en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Será la tercera ocasión en que los guanajeños acudirán a las urnas. El pasado 15 de marzo se convocó a una primera repetición; sin embargo, fue suspendida debido a disturbios protagonizados por militantes nacionalistas que se oponen a un nuevo proceso.

Despliegue de seguridad

El material electoral fue transportado y custodiado por un contingente de las Fuerzas Armadas de Honduras, que se trasladó a bordo de un buque logístico con el objetivo de garantizar el orden y la transparencia del proceso.

Mientras el oficialismo busca dar cumplimiento a la resolución del CNE, sectores de la oposición advierten que no permitirán que se desconozca lo que consideran un triunfo legítimo en las urnas. Ante los incidentes registrados en intentos previos, el CNE y la Secretaría de Defensa coordinaron un despliegue militar reforzado en la zona para evitar el sabotaje del material electoral y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer el sufragio sin intimidaciones. El contingente militar permanecerá en la isla hasta que finalice el escrutinio y el traslado de las actas a la capital.

El empate entre candidatos

El Partido Nacional ha manifestado su oposición al desarrollo de este nuevo proceso electoral. Según datos de ese instituto político, Dion Kelly obtuvo 1,047 votos frente a 1,044 de Sherai Borden. El Partido Liberal solicitó el reconteo de ocho de las 20 urnas; tras la revisión, se anularon tres votos, lo que llevó al CNE a declarar un empate técnico.