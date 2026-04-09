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Presidente Asfura: "Hoy podemos ver un Congreso Nacional en orden"

"Hoy pueden ver un Congreso en orden y como gobierno vamos a estar al frente para sacar adelante al país", aseguró el mandatario

Presidente Asfura: Hoy podemos ver un Congreso Nacional en orden

El presidente Asfura diserta en el evento celebrado este jueves.

Tegucigalpa.

El presidente de la República, Nasry Asfura, participó este jueves en la clausura de jornada de capacitación a diputados en temas económicos.

"Hoy pueden ver un Congreso en orden y como gobierno vamos a estar al frente para sacar adelante al país", aseguró el mandatario.

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"En pocos meses ustedes van a ver cambios y los vamos a demostrar con hechos", aseguró el presidente de la Republica.

"No soy doctor pero estoy administrando el tema de salud bajo los procesos debidos, para cumplir con la ley" destacó.

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"Cuatro años que los vamos a convertir como si fueran ocho años de trabajo y el tiempo lo va a demostrar", detalló.

Vamos de frente y vamos sin miedo, porque estamos haciendo bien las cosas y que antes no estaban bien y sin sentido", precisó.

Vamos a cancelar proyectos que tienen años y no se ha ejecutado. Va haber una reducción en la cartera de proyectos para optimizar recursos" aseguró Nasry Asfura.

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Redacción La Prensa
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