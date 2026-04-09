Presidente Asfura: "Hoy podemos ver un Congreso Nacional en orden"

Tegucigalpa.

El presidente de la República, Nasry Asfura, participó este jueves en la clausura de jornada de capacitación a diputados en temas económicos. "Hoy pueden ver un Congreso en orden y como gobierno vamos a estar al frente para sacar adelante al país", aseguró el mandatario.

"En pocos meses ustedes van a ver cambios y los vamos a demostrar con hechos", aseguró el presidente de la Republica. "No soy doctor pero estoy administrando el tema de salud bajo los procesos debidos, para cumplir con la ley" destacó.