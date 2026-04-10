Congreso cita para el lunes a Marlon Ochoa y Mario Morazán por juicio político

Tegucigalpa.

El Congreso Nacional citó al consejero del Consejo Nacional Electoral Marlon Ochoa y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral Mario Morazán para que comparezcan este lunes 13 de abril ante la comisión investigadora en el marco del proceso de juicio político promovido en su contra. De acuerdo con la citatoria, Ochoa deberá presentarse a las 9:00 de la mañana, mientras que Morazán fue convocado para las 11:00 a.m., ambos en el hemiciclo legislativo.

La comparecencia forma parte de la etapa final de la investigación que realiza la comisión, la cual busca determinar responsabilidades en torno a los señalamientos surgidos tras el proceso electoral de 2025. El informe que elabore esta instancia será remitido a la Secretaría del Legislativo y servirá de base para que el pleno decida si admite el caso y escucha a los funcionarios señalados, previo a una eventual votación sobre su destitución.