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Congreso cita para el lunes a Marlon Ochoa y Mario Morazán por juicio político

Mientras que Marlon Ochoa está citado para las 9:00 a.m. del lunes, Mario Morazán fue citado para las 11:00 a.m. del mismo día

Congreso cita para el lunes a Marlon Ochoa y Mario Morazán por juicio político

Ochoa y Morazán fueron citados para el lunes en el Congreso Nacional.

Tegucigalpa.

El Congreso Nacional citó al consejero del Consejo Nacional Electoral Marlon Ochoa y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral Mario Morazán para que comparezcan este lunes 13 de abril ante la comisión investigadora en el marco del proceso de juicio político promovido en su contra.

De acuerdo con la citatoria, Ochoa deberá presentarse a las 9:00 de la mañana, mientras que Morazán fue convocado para las 11:00 a.m., ambos en el hemiciclo legislativo.

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La comparecencia forma parte de la etapa final de la investigación que realiza la comisión, la cual busca determinar responsabilidades en torno a los señalamientos surgidos tras el proceso electoral de 2025.

El informe que elabore esta instancia será remitido a la Secretaría del Legislativo y servirá de base para que el pleno decida si admite el caso y escucha a los funcionarios señalados, previo a una eventual votación sobre su destitución.

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“Se les cita en legal y debida forma para que comparezcan ante la comisión, a fin de que expongan lo que consideren pertinente en el ejercicio de su derecho de defensa”, señala el documento oficial.

Según lo establecido en la Ley Especial de Juicio Político, una posible destitución requerirá el respaldo de al menos 86 diputados.

Desde inicios de 2026, distintos sectores han impulsado acciones contra varios funcionarios vinculados al proceso electoral, señalando irregularidades como retrasos en el cronograma, conflictos internos en el órgano electoral y decisiones que habrían afectado el desarrollo del proceso democrático.

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Redacción La Prensa
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