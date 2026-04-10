Marlon Ochoa no atenderá citatoria del CN por juicio político

San Pedro Sula.

Marlon Ochoa, consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que no atenderá la citatoria de juicio político que el Congreso Nacional le hizo ayer en sesión de pleno. El funcionario argumentó que su asistencia a la citación es innecesaria, bajo la premisa de que la resolución para removerlo de su cargo ya ha sido pactada de antemano.

A través de sus cuentas en redes sociales, Ochoa cuestionó la imparcialidad de la comisión especial nombrada por el Legislativo, a cuyos integrantes describió como "verdugos" dentro de un proceso que considera predeterminado. Esta reacción surge como respuesta directa a la votación ocurrida en el Congreso Nacional, donde una mayoría calificada de 91 diputados dio luz verde al procedimiento de juicio político.

La medida no es exclusiva para el consejero del CNE, ya que la resolución del pleno legislativo también abarca a tres funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Preparan retorno del capo; soy testigo y no me van a silenciar. pic.twitter.com/j4cdSupIwQ — Marlon (@MarlonOchoaHN) April 10, 2026