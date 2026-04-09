¿Quién es Suyen Muñoz Rivera y por qué renunció a su cargo?

A través de una carta leída por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, se oficializaron los motivos de la renuncia de Suyen Muñoz. “Hago formal mi renuncia irrevocable al cargo de comisionada presidente de la CDPC. Esta renuncia se presenta de manera exclusiva al cargo de presidenta y obedece a una evaluación personal e institucional”, se leyó.