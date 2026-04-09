¿Quién es Suyen Muñoz Rivera y por qué renunció a su cargo?

Durante la sesión en la que el Congreso Nacional, con 91 votos, admitió el juicio político contra Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros funcionarios, sorprendió la renuncia de Suyen Muñoz Rivera al cargo de comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras. ¿Quién es ella?
Suyen Muñoz fue nombrada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras en marzo de 2022, dos meses después de la llegada al poder del gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre).
A través de una carta leída por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, se oficializaron los motivos de la renuncia de Suyen Muñoz. “Hago formal mi renuncia irrevocable al cargo de comisionada presidente de la CDPC. Esta renuncia se presenta de manera exclusiva al cargo de presidenta y obedece a una evaluación personal e institucional”, se leyó.
La renuncia de Suyen Muñoz, originaria del municipio de Atima, en el departamento de Santa Bárbara, fue aceptada por el Congreso. Posteriormente, se nombró a Analina Montes Hawitt como presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras.
Además de la renuncia a su cargo este 2026, Suyen Muñoz protagonizó un momento que se volvió viral durante la instalación de la cuarta y última legislatura del Congreso Nacional en 2025, cuando llamó la atención tras un beso de Luis Redondo. La escena fue captada en la transmisión en vivo del canal oficial del Congreso Nacional.
En su vida personal, la joven hondureña, madre de una niña de 9 años, suele mostrarse en redes sociales como una persona muy unida a su entorno familiar, con especial cercanía con su padre.
Esta imagen corresponde al 29 de julio de 2025, fecha en la que Suyen Muñoz celebró su cumpleaños con una fiesta de estilo vaquero, acompañada por su pareja, Luis Redondo.
En diciembre de 2005, mediante el Decreto No. 357-2005, se creó la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC).
Suyen Muñoz Rivera tiene 29 años de edad.
Muñoz fue candidata a diputada por Cortés en las elecciones generales de 2021, dentro de la alianza encabezada por Salvador Nasralla y Xiomara Castro.
Muñoz tuvo presencia en los medios de comunicación. Fue modelo en programas de televisión como “X-0 da dinero” y “5 Deportivo”, ambos dirigidos por Salvador Nasralla.