Congreso apoyará seguridad jurídica para campesinos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional respaldará iniciativas orientadas a garantizar la seguridad jurídica y el bienestar de las familias campesinas en Honduras. Así se estableció en una reunión entre Javier Talavera, ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA), y Tomás Zambrano Molina, presidente del Congreso Nacional, quien prometió brindar apoyo institucional al sector agrario del país. Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron temas clave para impulsar el desarrollo del campo, entre ellos el respaldo financiero del Congreso Nacional al INA.

También discutieron la promoción de iniciativas de ley que permitan garantizar la seguridad jurídica de la tierra y mejorar las condiciones de las familias campesinas, que por décadas han permanecido en situación de abandono. Asimismo, analizaron la importancia de promover reformas y nuevas normativas que faciliten los procesos de titulación, regularización de tierras y acceso a recursos. Estas acciones buscan dinamizar la producción agrícola y contribuir a la paz en el campo, en un contexto donde en los últimos años se han registrado conflictos por la disputa de tierras en distintas zonas del país.