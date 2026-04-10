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Congreso apoyará seguridad jurídica para campesinos en Honduras

Congreso Nacional promete respaldo al Instituto Nacional Agrario (INA) para impulsar leyes que garanticen seguridad jurídica y desarrollo del sector agrario

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 14:55 -
  • Agustín Lagos
Congreso apoyará seguridad jurídica para campesinos en Honduras

El ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA) y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvieron un encuentro donde abordaron temas relacionados al agro en Honduras.

 Foto: LA PENSA
Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional respaldará iniciativas orientadas a garantizar la seguridad jurídica y el bienestar de las familias campesinas en Honduras.

Así se estableció en una reunión entre Javier Talavera, ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA), y Tomás Zambrano Molina, presidente del Congreso Nacional, quien prometió brindar apoyo institucional al sector agrario del país.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron temas clave para impulsar el desarrollo del campo, entre ellos el respaldo financiero del Congreso Nacional al INA.

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También discutieron la promoción de iniciativas de ley que permitan garantizar la seguridad jurídica de la tierra y mejorar las condiciones de las familias campesinas, que por décadas han permanecido en situación de abandono.

Asimismo, analizaron la importancia de promover reformas y nuevas normativas que faciliten los procesos de titulación, regularización de tierras y acceso a recursos.

Estas acciones buscan dinamizar la producción agrícola y contribuir a la paz en el campo, en un contexto donde en los últimos años se han registrado conflictos por la disputa de tierras en distintas zonas del país.

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Javier Talavera destacó la apertura y disposición del Congreso Nacional para trabajar de manera articulada con el Poder Ejecutivo, al considerar que estas alianzas son fundamentales para atender las necesidades históricas del sector agrario.

Por su parte, Tomás Zambrano Molina reiteró el compromiso del Legislativo de acompañar las iniciativas que fortalezcan al Instituto Nacional Agrario, mediante la promoción de leyes que generen desarrollo, estabilidad y oportunidades para las comunidades rurales de Honduras.

Las autoridades del INA trabajan bajo el lema: “¡Paz en el campo con seguridad jurídica!”, con el propósito de prevenir conflictos por tierras y evitar ocupaciones ilegales.

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Redacción web
Agustín Lagos

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