IHSS en La Ceiba: paro médico y exigencia de un hospital propio

La Ceiba, Atlántida

Un panorama desolador se vivió este jueves en las clínicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en La Ceiba, norte de Honduras.

Pasillos vacíos y consultorios cerrados marcaron la jornada debido a que los médicos reanudaron asambleas informativas de carácter indefinido, lo que dejó a miles de derechohabientes sin atención.

La medida de presión responde al incumplimiento de acuerdos de pago por parte del Gobierno central. René Bueso, gerente del IHSS en La Ceiba, explicó que la situación ha llegado a un punto crítico tras promesas incumplidas.

“No hay ninguna atención, todo está paralizado debido a las asambleas informativas. Esto es por la falta de pago; se incumplió el acuerdo porque solo se les canceló un mes de los salarios adeudados”, detalló Bueso.

El gerente pidió paciencia a la población y advirtió que los 13 médicos no retomarán labores hasta recibir una respuesta concreta sobre sus pagos. “Pedimos paciencia a los pacientes, ya que esto es por tiempo indefinido. Los médicos aseguran que no atenderán hasta que se les dé respuesta”, enfatizó.