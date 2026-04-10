IHSS en La Ceiba: paro médico y exigencia de un hospital propio

Un panorama desolador se vivió este jueves en las clínicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en La Ceiba, norte de Honduras.
Pasillos vacíos y consultorios cerrados marcaron la jornada debido a que los médicos reanudaron asambleas informativas de carácter indefinido, lo que dejó a miles de derechohabientes sin atención.
La medida de presión responde al incumplimiento de acuerdos de pago por parte del Gobierno central. René Bueso, gerente del IHSS en La Ceiba, explicó que la situación ha llegado a un punto crítico tras promesas incumplidas.
“No hay ninguna atención, todo está paralizado debido a las asambleas informativas. Esto es por la falta de pago; se incumplió el acuerdo porque solo se les canceló un mes de los salarios adeudados”, detalló Bueso.
El gerente pidió paciencia a la población y advirtió que los 13 médicos no retomarán labores hasta recibir una respuesta concreta sobre sus pagos. “Pedimos paciencia a los pacientes, ya que esto es por tiempo indefinido. Los médicos aseguran que no atenderán hasta que se les dé respuesta”, enfatizó.
Clamor por un hospital propio
En medio de la crisis, el Comité Pro-Construcción del hospital del Seguro Social reactivó sus gestiones. Sus miembros exigen al Gobierno que se materialice la construcción de un edificio propio para la región.
Henry Cárcamo, representante del comité, informó que ya han sostenido reuniones para definir estrategias de presión. “Estamos retomando el gran objetivo de la construcción. Nosotros pagamos al Seguro y no es justo que los derechohabientes no tengamos un hospital”, expresó Cárcamo.
La indignación de los usuarios se sustenta en las cifras que genera la región. Aproximadamente 75,000 derechohabientes en Atlántida aportan unos 67.5 millones de lempiras mensuales.
A pesar de esta contribución, los pacientes en La Ceiba y el resto del litoral Atlántico continúan enfrentando un sistema sin médicos, sin medicinas y sin una infraestructura adecuada que responda a sus aportaciones.
"Nosotros pagamos al Seguro y no es justo que los derechohabientes no tengamos un hospital", agregó Carcamo.
El drama de las emergencias
La parálisis en el IHSS se agrava por la falta de servicios subrogados. Actualmente, las licitaciones para que clínicas privadas atiendan emergencias han fracasado, ya que el sector privado se niega a contratar con el Seguro Social debido a atrasos en los pagos.
Como consecuencia, las emergencias de los pacientes del IHSS están siendo atendidas en el hospital Atlántida, que ya se encuentra colapsado y sin capacidad para absorber la demanda.