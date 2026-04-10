Unah acredita más de L10 millones en becas pese a crisis presupuestaria

Tegucigalpa, Honduras

A través de un comunicado oficial, la institución destacó que se realizaron "esfuerzos extraordinarios de gestión financiera interna" para acreditar más de 10 millones de lempiras en beneficios estudiantiles previo al feriado de Semana Santa.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) informó este 10 de abril de 2026 que, a pesar de enfrentar un contexto financiero adverso por la falta de transferencias presupuestarias del Estado, ha logrado cumplir con el pago de becas correspondientes a los meses de febrero y marzo.

​​​​Esta medida busca asegurar que los becarios cuenten con sus recursos sin interrupciones, evidenciando el compromiso de la universidad con su comunidad.

Pese al éxito en la acreditación de becas, la UNAH aclaró la situación de otros beneficios del programa Mi Bienestar UNAH:

El pago de estas ayudas financieras se encuentra temporalmente suspendido debido a la falta de fondos estatales.

La universidad confirmó que el servicio de transporte universitario gratuito se mantiene vigente a nivel nacional, asumiendo el sacrificio financiero para garantizar el acceso de los estudiantes a sus centros de estudio.

La máxima casa de estudios enfatizó que se mantiene a la espera de que el Gobierno regularice las transferencias presupuestarias pendientes. Una vez recibidos estos fondos, se procederá de inmediato con el pago de las ayudas destinadas a materiales y alimentación que aún no han sido efectivas.

La institución reafirmó que cada decisión adoptada prioriza el bienestar y la continuidad académica de los estudiantes, administrando los recursos disponibles de manera estratégica bajo el lema de la actual administración.