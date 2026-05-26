Tras dos meses fuera del cargo, Johel Zelaya busca su restitución como fiscal general

Tegucigalpa, Honduras

El exfiscal general Johel Antonio Zelaya acudió este martes 26 de mayo a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de amparo con el que busca ser restituido en el cargo del que fue separado en marzo pasado. Zelaya llegó al Poder Judicial poco más de dos meses después de haber sido destituido de la titularidad del Ministerio Público mediante un juicio político desarrollado en el Congreso Nacional

El exfuncionario sostiene que su separación se realizó de forma irregular y que durante el proceso no se respetaron plenamente las garantías establecidas en la ley. Aunque no profundizó ampliamente sobre el contenido del recurso, Zelaya afirmó que existen elementos suficientes para cuestionar la legalidad de la decisión adoptada por el Legislativo. A su llegada a la CSJ, el exfiscal también dirigió un mensaje al presidente Nasry Asfura, a quien pidió escuchar sus planteamientos sobre la situación que atraviesa el país.

Destitución

Johel Zelaya fue separado oficialmente de su cargo el pasado 25 de marzo, luego de que el Congreso Nacional aprobara, con 93 votos a favor, su destitución definitiva como fiscal general de la República. El proceso marcó un precedente al convertirse en el primer juicio político realizado en Honduras contra un alto funcionario de ese nivel, en medio de fuertes tensiones dentro del hemiciclo legislativo. La denuncia contra Zelaya señalaba presuntas actuaciones contrarias a la Constitución de la República, así como supuesta negligencia, incapacidad e incompetencia en el desempeño de sus funciones.