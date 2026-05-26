Tras dos meses fuera del cargo, Johel Zelaya busca su restitución como fiscal general

El exfiscal general Johel Antonio Zelaya acudió este martes 26 de mayo a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de amparo con el que busca ser restituido en el cargo del que fue separado en marzo pasado.
Zelaya llegó al Poder Judicial poco más de dos meses después de haber sido destituido de la titularidad del Ministerio Público mediante un juicio político desarrollado en el Congreso Nacional
El exfuncionario sostiene que su separación se realizó de forma irregular y que durante el proceso no se respetaron plenamente las garantías establecidas en la ley.
Aunque no profundizó ampliamente sobre el contenido del recurso, Zelaya afirmó que existen elementos suficientes para cuestionar la legalidad de la decisión adoptada por el Legislativo.
A su llegada a la CSJ, el exfiscal también dirigió un mensaje al presidente Nasry Asfura, a quien pidió escuchar sus planteamientos sobre la situación que atraviesa el país.
Destitución
Johel Zelaya fue separado oficialmente de su cargo el pasado 25 de marzo, luego de que el Congreso Nacional aprobara, con 93 votos a favor, su destitución definitiva como fiscal general de la República.
El proceso marcó un precedente al convertirse en el primer juicio político realizado en Honduras contra un alto funcionario de ese nivel, en medio de fuertes tensiones dentro del hemiciclo legislativo.
La denuncia contra Zelaya señalaba presuntas actuaciones contrarias a la Constitución de la República, así como supuesta negligencia, incapacidad e incompetencia en el desempeño de sus funciones.
Entre los cuestionamientos planteados durante el proceso figuraron su actuación en el contexto de la crisis electoral de 2025, el manejo de audios sensibles y decisiones relacionadas con investigaciones de interés nacional.
Durante las audiencias ante la comisión especial del Congreso Nacional, Zelaya protagonizó varios momentos de confrontación con diputados y fue señalado por no responder con precisión algunos de los cuestionamientos formulados.
Tras el desarrollo de las diligencias, el pleno legislativo aprobó su salida del Ministerio Público, pese a que su período constitucional debía extenderse hasta 2030.
Con el recurso presentado ante la CSJ, el exfiscal busca revertir la decisión y regresar al cargo, al alegar violaciones al debido proceso durante su destitución.