Congreso Nacional entrega al Ministerio Público expedientes de juicios políticos

Tegucigalpa, Honduras

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó la presencia de ambas delegaciones durante el acto de entrega y explicó que la documentación será analizada por el ente investigador.

Por parte del Ministerio Público, los expedientes fueron recibidos por la directora general de Fiscalías, Alicia Puerto, y el subsecretario general de la institución, Fernando Navarro, quienes coordinarán las diligencias correspondientes conforme a ley.

El Ministerio Público recibió este martes los expedientes relacionados con los juicios políticos desarrollados en el Congreso Nacional contra varios exfuncionarios del Estado, entre ellos el exfiscal Johel Zelaya, el exconsejero Marlon Ochoa, el exmagistrado Mario Morazán y los exmagistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

“Se encuentra haciendo la entrega de esta documentación el diputado Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, junto al diputado Francis Cabrera y dos asesores legales”, expresó Mora al referirse al procedimiento realizado en las instalaciones del Ministerio Público.

Durante la comparecencia, Carlos Ledezma aseguró que el Congreso Nacional actuó en cumplimiento de la solicitud realizada por el Ministerio Público y conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República.

“El día de hoy andamos haciendo entrega, a solicitud del Ministerio Público, de lo que fueron los dos juicios políticos que se desarrollaron en el Congreso Nacional”, manifestó el parlamentario.

Ledezma detalló que los expedientes corresponden a los procesos impulsados contra Johel Antonio Zelaya, Marlon David Ochoa Martínez, Mario Alexis Morazán, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía.

Asimismo, sostuvo que durante las sesiones legislativas se respetaron los requisitos constitucionales relacionados con la cantidad de votos necesarios para admitir los juicios políticos y aprobar las resoluciones correspondientes.

“Se necesitaban más de 86 votos para admitir el juicio político y así fue. En el caso del exfiscal general se obtuvieron 93 votos y en los entes electorales se alcanzaron 88 votos”, afirmó.

Por su parte, el secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, señaló que el Poder Legislativo únicamente cumple con trasladar la documentación requerida, mientras que la responsabilidad de investigar y juzgar corresponde a otras instituciones del Estado.

“El ente investigativo es el Ministerio Público y el ente juzgador es la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hacemos entrega formal de toda la información solicitada”, expresó Cabrera.

El diputado también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y aseguró que las instituciones deben actuar dentro del marco legal para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas derivadas de los juicios políticos.