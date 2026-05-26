Asfura recibe al senador Bernie Moreno para fortalecer cooperación con Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura , sostuvo este día una reunión en Casa Presidencial con el senador republicano de Estados Unidos por Ohio , Bernie Moreno , en un encuentro enfocado en el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Honduras y Estados Unidos.

La visita del legislador estadounidense se desarrolló como una reunión de trabajo en la que ambas partes abordaron temas de interés común para la agenda bilateral.

Durante el encuentro se discutieron asuntos relacionados con seguridad regional, combate al crimen organizado, migración, inversión y desarrollo económico, en el marco de una visión compartida orientada a fortalecer la estabilidad en la región.

Las autoridades destacaron la importancia de continuar impulsando acciones conjuntas que permitan enfrentar los desafíos en materia de seguridad y crimen transnacional que afectan a ambos países.