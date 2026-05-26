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Asfura recibe al senador Bernie Moreno para fortalecer cooperación con Estados Unidos

El presidente Nasry Asfura recibió al senador estadounidense Bernie Moreno en Casa Presidencial para fortalecer la cooperación en seguridad, migración, inversión y desarrollo

Asfura recibe al senador Bernie Moreno para fortalecer cooperación con Estados Unidos

El presidente Nasry Asfura junto al senador republicano de Estados Unidos por Ohio, Bernie Moreno, durante la reunión sostenida en Casa Presidencial.
Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este día una reunión en Casa Presidencial con el senador republicano de Estados Unidos por Ohio, Bernie Moreno, en un encuentro enfocado en el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Honduras y Estados Unidos.

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La visita del legislador estadounidense se desarrolló como una reunión de trabajo en la que ambas partes abordaron temas de interés común para la agenda bilateral.

Durante el encuentro se discutieron asuntos relacionados con seguridad regional, combate al crimen organizado, migración, inversión y desarrollo económico, en el marco de una visión compartida orientada a fortalecer la estabilidad en la región.

Las autoridades destacaron la importancia de continuar impulsando acciones conjuntas que permitan enfrentar los desafíos en materia de seguridad y crimen transnacional que afectan a ambos países.

Crecimiento económico de Honduras

Asimismo, se resaltó el interés en promover mayores oportunidades de inversión que contribuyan al crecimiento económico de Honduras y al fortalecimiento de sectores estratégicos.

El encuentro también se enmarca en los esfuerzos del Gobierno hondureño por mantener un diálogo constante con actores internacionales, incluyendo funcionarios de alto nivel, organismos financieros e inversionistas.

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Redacción La Prensa
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