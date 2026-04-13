Magistrado del TJE Gabriel Gutiérrez se niega a comparecer ante comisión de juicio político

Tegucigalpa, Honduras

El magistrado suplente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Gabriel Gutiérrez Peralta, anunció que no se presentará a la audiencia convocada por la comisión especial de juicio político del Congreso Nacional, hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva el recurso de amparo interpuesto a su favor.

Gabriel Gutiérrez argumentó que su decisión responde a la necesidad de garantizar el respeto a sus derechos, asegurando que no comparecerá mientras no exista un pronunciamiento del máximo tribunal. “Voy a esperar mejor que la Corte Suprema de Justicia resuelva”, expresó, al tiempo que cuestionó la imparcialidad del proceso en su contra.

El funcionario del TJE también manifestó dudas sobre la independencia de la comisión legislativa, señalando que no se someterá a una instancia que, según él, podría vulnerar sus garantías. Reiteró que su postura se mantendrá firme hasta que la CSJ emita una resolución sobre su caso.

Cuestionó además la conformación del proceso legislativo, al indicar que “¿cómo es posible que los mismos diputados nos denuncian, se forma una comisión de nueve diputados y el mismo Congreso va a resolver?”, al considerar que esto compromete la imparcialidad del juicio político.

Gutiérrez Peralta sostuvo que algunos legisladores ya habrían emitido opiniones previas sobre el caso, lo que —a su juicio— afecta la presunción de inocencia y el derecho a un proceso justo. También afirmó que su situación forma parte de un contexto más amplio de denuncias por presuntas violaciones de derechos en instancias judiciales y electorales.

En relación con las acusaciones en su contra, el magistrado aseguró que se mantiene firme en su postura de inocencia. Argumentó que su rol como magistrado suplente no implicaba participación en las sesiones del tribunal sin la ausencia de un titular, por lo que, según él, no existen hechos concretos que justifiquen el proceso en su contra.

“Si yo hubiera cometido una infracción a la ley procesal electoral o a la Constitución, aceptaría el enjuiciamiento, pero no es el caso”, afirmó, al insistir en que la denuncia carece de una individualización clara de los hechos que se le imputan.