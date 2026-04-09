Juicio político a cuatro funcionarios de CNE y TJE

El pleno del Congreso Nacional dio trámite a las denuncias de juicio político presentadas contra Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE); Karen Álvarez, consejera suplente del mismo ente; así como contra Mario Morazán, consejero del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras (TJE); Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, ambos magistrados suplentes del tribunal.
La denuncia, leída durante la sesión de este jueves, señala que las actuaciones de los funcionarios durante el proceso de elecciones generales de 2025 motivaron la solicitud de juicio político, al considerar que habrían incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
En el caso de Marlon Ochoa, se le acusa de supuestos delitos de traición a la patria, sedición y abuso de autoridad, señalándolo de interrumpir las sesiones del CNE antes, durante y después de los comicios celebrados el 30 de noviembre, lo que habría afectado el desarrollo institucional del proceso electoral.
La jornada legislativa estuvo marcada por momentos de tensión, ya que durante la lectura de la denuncia, diputados de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) interrumpieron el acto entonando el himno nacional y haciendo sonar silbatos dentro del hemiciclo, en señal de protesta.
Ante esta situación, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, advirtió que se tomarían medidas disciplinarias y anunció que al diputado de Libre, Fabricio Sandoval, se le deducirán 15 días de salario por alterar el orden durante la sesión.
El proceso de juicio político continuará conforme a lo establecido en la ley, en medio de un clima de división política en el Legislativo y alta expectativa por el desarrollo de este caso que involucra a autoridades electorales del país.
Le lectura de denuncia de juicio político fue interrumpida para leer la renuncia de la consejera suplente del TJE, Karen Álvarez. El presidente del Congreso, Tomas Zambrano, ordenó retirada de la denuncia de juicio político contra Karen Álvarez después que se leyera su renuncia.