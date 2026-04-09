Juicio político a cuatro funcionarios de CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras

El pleno del Congreso Nacional dio trámite a las denuncias de juicio político presentadas contra Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE); Karen Álvarez, consejera suplente del mismo ente; así como contra Mario Morazán, consejero del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras (TJE); Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, ambos magistrados suplentes del tribunal.

La denuncia, leída durante la sesión de este jueves, señala que las actuaciones de los funcionarios durante el proceso de elecciones generales de 2025 motivaron la solicitud de juicio político, al considerar que habrían incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de Marlon Ochoa, se le acusa de supuestos delitos de traición a la patria, sedición y abuso de autoridad, señalándolo de interrumpir las sesiones del CNE antes, durante y después de los comicios celebrados el 30 de noviembre, lo que habría afectado el desarrollo institucional del proceso electoral.

La jornada legislativa estuvo marcada por momentos de tensión, ya que durante la lectura de la denuncia, diputados de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) interrumpieron el acto entonando el himno nacional y haciendo sonar silbatos dentro del hemiciclo, en señal de protesta.