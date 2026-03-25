De Reitoca al poder, así fue el paso de Johel Zelaya por el Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras

Johel Antonio Zelaya Álvarez, ya es exfiscal general del Ministerio Público. Su decisión de renunciar a su comparescencia mañana jueves, en la etapa crucial de su juicio político, aceleró su salida de la Fiscalía General. ¿Pero quién es Johel Zelaya?. Él es un abogado originario de Reitoca, Francisco Morazán, cuya trayectoria combina ejercicio privado, asesorías institucionales y participación en política local. De acuerdo con los datos de su postulación en 2023, fue evaluado por la Junta Proponente con una calificación de 80.94 %, ubicándose como el cuarto mejor puntuado del proceso. Para 2026, Zelaya ronda los 46 años de edad, luego de haber sido presentado como un aspirante de 43 años durante la evaluación de 2023.

Su carrera incluye roles como asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente y de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), además de desempeñarse como asesor legal del Grupo Flores. En el ámbito privado, figuraba, al momento de su postulación, como socio mayoritario del despacho Zelaya y Asociados y consultor del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). En el plano político, Zelaya ha tenido participación activa a nivel municipal. Es originario de Reitoca, municipio en el que ha fungido como regidor por el Partido Liberal.

Su nombre también estuvo vinculado a movimientos internos, tras haber participado como precandidato a alcalde en 2021, antes de postularse como candidato a regidor en las elecciones generales de ese mismo año. Su llegada a la titularidad del Ministerio Público se concretó el 27 de febrero de 2024, cuando el Congreso Nacional, con 110 votos, ratificó su nombramiento como fiscal general y eligió como fiscal adjunto a Marcio Cabañas. Este proceso se dio luego de varios meses de negociaciones políticas y tras un periodo previo en el que Zelaya ya ejercía el cargo de forma interina, luego de haber sido designado en octubre de 2023 por una comisión permanente. El proceso de su nominación no estuvo exento de controversias. Durante su postulación, el abogado Pedro Antonio Bustillo Roque presentó una denuncia en su contra, en la que lo acusó de falsificación ideológica, uso de documento falso y perjurio. Según el señalamiento, Zelaya habría incurrido en inconsistencias relacionadas con su participación política reciente, lo que, de acuerdo con la denuncia, podría contravenir disposiciones del reglamento de la Junta Proponente que limitan la afiliación partidaria en los años previos a la postulación.

Pese a estos cuestionamientos, Zelaya avanzó en el proceso de selección hasta ser finalmente ratificado por el Congreso, en una decisión que reflejó acuerdos políticos amplios. Desde entonces, su gestión al frente del Ministerio Público se ha desarrollado en un contexto de alta exposición pública y debate sobre el papel de la institución en la vida política del país. El futuro de Johel Zelaya al frente del Ministerio Público quedó en entredicho tras la recomendación de la Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional, que planteó su destitución definitiva luego de concluir la investigación en su contra. El informe, entregado a la Secretaría del Legislativo, se sustenta en un análisis de las pruebas presentadas y siete testimonios evacuados, incluida la declaración del propio fiscal.