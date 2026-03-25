¿Renunció Johel Zelaya como fiscal general? Esto se sabe

Tegucigalpa

El escenario político dio un giro inesperado este miércoles 25 de marzo de 2026: el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, se negó a presentarse al Congreso Nacional y ahora su suerte será decidida por el pleno del Poder Legislativo. Según el diputado Arnold Burgos, Zelaya renunció, sin embargo, este último negó que esto vaya a pasar.

Luego, el mismo Burgos aclaró que "Fiscal General Johel Zelaya renuncia a presentarse mañana a comparecer al Congreso Nacional, esta noche se decidirá si se acepta la recomendación de la comisión de Juicio Político, de destituirlo y nombrar un nuevo fiscal". La inminente destitución de Johel Zelaya abrirá paso inmediato a la juramentación de Pablo Emilio Reyes Theodore, quien asumiría funciones en el Ministerio Público. Reyes Theodore, de 40 años y originario de Tegucigalpa, es abogado con orientación en Derecho Laboral y máster en Derecho Empresarial.

Actualmente dirige la firma legal “Consultus” y cuenta con experiencia en el sector público, donde ha sido asesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2010-2012), de la junta interventora de la Fiscalía (2013), de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (2014-2016) —incluida su comisión liquidadora— y del Servicio de Administración de Rentas (2017-2020).

¿Qué dice la carta que Johel Zelaya envió al Congreso Nacional?

El Congreso se preparaba para una votación clave que requería al menos 86 votos para su destitución definitiva, tras la recomendación unánime de la comisión especial de juicio político. Con este nuevo escenario, el proceso podría quedar sin efecto práctico en su etapa final, aunque mantiene su peso político como precedente en la aplicación de esta figura en Honduras. Más temprano, todo apuntaba a que el juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, avanzaría a su fase decisiva en el Congreso Nacional. Estaba previsto que este jueves donde el pleno deberá definir hoy si lo des a las 8:00 am, Zelaya fue citado, en una sesión en la que se decidiría si se sustituiría definitivamente o lo mantenían en el cargo, en una votación que se avizoró para marcar un antes y un después en la aplicación de esta figura en Honduras.