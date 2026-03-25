Congreso Nacional discute dictamen de la Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional de Honduras discute este miércoles el dictamen de la Ley de Empleo Parcial, una iniciativa que ha generado debate entre distintos sectores por su impacto en el mercado laboral. La propuesta busca regular las modalidades de trabajo por horas, estableciendo condiciones para la contratación, derechos laborales y obligaciones tanto para empleadores como trabajadores.

Algunos legisladores consideran que la ley podría abrir oportunidades para jóvenes, estudiantes y personas que buscan ingresos adicionales, al facilitar esquemas de contratación más flexibles. Sin embargo, otros sectores han expresado preocupación, advirtiendo que la normativa podría precarizar el empleo si no se establecen garantías claras en cuanto a salario, seguridad social y estabilidad laboral. El dictamen aún se encuentra en fase de discusión, por lo que su aprobación dependerá del consenso que logren las distintas fuerzas políticas en el hemiciclo.