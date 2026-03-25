Johel Zelaya es citado por el Congreso Nacional para ejercer su defensa en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional citó al fiscal general suspendido, Johel Antonio Zelaya Álvarez, para que comparezca ante el pleno del Poder Legislativo en el marco del proceso de juicio político iniciado en su contra. De acuerdo con el documento oficial, la comparecencia fue programada para el jueves 26 de marzo a las 8:00 de la mañana en el hemiciclo legislativo, donde deberá ejercer su derecho a la defensa ante los diputados.

"Se le CITA en legal y debida forma para (...) exponer en el hemiciclo y ante la cámara de diputados lo que considere útil y pertinente en el ejercicio de su derecho de defensa, en relación a los hechos planteados en la Denuncia de Juicio Político presentado contra su persona en su condición de Fiscal General de la Republica de Honduras", explica el documento oficial. La citación fue emitida por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Roberto Ledezma Casco, en cumplimiento de la Ley Especial de Juicio Político; sin embargo, no es obligatoria la asistencia de Zelaya.