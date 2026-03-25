Avanza iniciativa de Ley de Empleo Parcial tras dictamen remitido al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso Nacional su dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial, lo que constituye un avance clave en el trámite de la propuesta.

El informe fue entregado oficialmente por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, al secretario del Congreso, Carlos Ledezma, en respuesta a una solicitud realizada el pasado 18 de marzo. El oficio incluye la certificación que contiene la valoración jurídica emitida por los magistrados.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, indicó que el pleno expresó una postura favorable hacia la propuesta, aunque incorporó ciertas observaciones de algunos magistrados, las cuales deberán ser consideradas por el Congreso. Explicó que el documento fue preparado por las salas correspondientes antes de ser enviado al Legislativo para su revisión.