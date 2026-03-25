Avanza iniciativa de Ley de Empleo Parcial tras dictamen remitido al Congreso Nacional

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso Nacional su dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial, lo que constituye un avance clave en el trámite de la propuesta.
El informe fue entregado oficialmente por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, al secretario del Congreso, Carlos Ledezma, en respuesta a una solicitud realizada el pasado 18 de marzo. El oficio incluye la certificación que contiene la valoración jurídica emitida por los magistrados.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, indicó que el pleno expresó una postura favorable hacia la propuesta, aunque incorporó ciertas observaciones de algunos magistrados, las cuales deberán ser consideradas por el Congreso. Explicó que el documento fue preparado por las salas correspondientes antes de ser enviado al Legislativo para su revisión.
Con este envío, el proyecto retorna al Congreso Nacional, donde será evaluado junto con las recomendaciones de la Corte Suprema antes de ser sometido nuevamente a debate en el pleno para una posible aprobación.
Presidenta del @PJdeHonduras remitió a la Secretaría del Congreso Nacional @hn_congreso la opinión jurídica emitida por el Pleno de Magistrados de #CSJ relativa al Anteproyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial. pic.twitter.com/JKJ8doRujM— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) March 25, 2026
El diputado Alberto Cruz resaltó que se cumplió con el requisito constitucional de obtener el criterio del Poder Judicial sobre la reforma al Código de Trabajo.
El legislador agregó que una comisión especial analizará las observaciones con el fin de perfeccionar la propuesta, garantizando condiciones laborales justas y promoviendo, al mismo tiempo, la creación de empleo en el país.
La Ley de Empleo a Tiempo Parcial tiene como objetivo establecer un marco legal para la contratación por jornadas reducidas, ampliando las oportunidades laborales para jóvenes, estudiantes y personas que no pueden trabajar a tiempo completo, además de regularizar este tipo de empleo.