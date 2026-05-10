Presidente Nasry Asfura felicita a las madres hondureñas

TEGUCIGALPA

A través de un mensaje en las redes sociales oficiales de la Presidencia, el mandatario expresó sus deseos de bendición y bienestar para las madres y sus familias, destacando el valor y significado de la maternidad.

El presidente de la República, Nasry Asfura, envió este domingo un mensaje de felicitación a todas las madres hondureñas en el marco de la celebración del Día de la Madre.

“Hoy, 10 de mayo, Día de las Madres, quiero enviarle a todas las madres de Honduras esa bendición que Dios les ha dado de ser madre”, manifestó Asfura.

Asimismo, el gobernante señaló que enviaba sus palabras “con todo mi cariño y con todo mi amor”, deseando que Dios bendiga a cada una de las madres hondureñas.

El presidente también extendió sus buenos deseos a las familias de las homenajeadas, reiterando un mensaje de unidad y esperanza en esta fecha especial.

“Que Dios las bendiga a ustedes, a sus familias, bendecidas a todas. Feliz Día de la Madre”, expresó el titular del Poder Ejecutivo.

La celebración del Día de la Madre en Honduras reúne cada año a miles de familias que aprovechan la ocasión para homenajear a las madres con reuniones, actividades especiales y mensajes de reconocimiento.

Diversos sectores políticos, sociales y empresariales también han compartido durante la jornada mensajes de felicitación dirigidos a las madres hondureñas por su papel dentro de la sociedad y el núcleo familiar.