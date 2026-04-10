Qué hacer si pagó por error un trámite público en Honduras

Para pagar diversos trámites gubernamentales, tasas, servicios y multas ante la Tesorería General de la República de Honduras (Sefin), se utilizan recibos oficiales. Sin embargo, algunos ciudadanos cometen errores al realizar el pago de un trámite y creen que esto significa la pérdida del dinero, lo cual no es así.
En estos casos, las autoridades han establecido mecanismos que permiten corregir el error, ya sea mediante la revalidación del recibo o a través de procesos de devolución, dependiendo del tipo de trámite y la naturaleza del pago realizado. Por ello, es recomendable que los ciudadanos conserven el comprobante y se informen en los canales oficiales sobre los pasos a seguir para gestionar la corrección.
Por ejemplo, el recibo TGR-001 (o TGR-1) se utiliza para pagar diversos trámites gubernamentales, como antecedentes policiales, que tienen un costo de L200 y son necesarios para gestiones laborales; servicios en el Registro Nacional de las Personas (RNP), como certificados de soltería, matrimonio, defunción, parentesco y reposición del Documento Nacional de Identificación (DNI); permisos en el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), como autorizaciones fitosanitarias y sanitarias para exportación e importación; así como trámites en la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), entre otros impuestos fiscales, aduaneros y multas.
LA PRENSA consultó a la Secretaría de Finanzas sobre el procedimiento que deben seguir los ciudadanos en caso de haber realizado pagos por error a las cuentas del Estado. “Los interesados deberán presentar ante esta Secretaría General la solicitud de devolución de pago indebido realizado mediante recibo TGR-1 y acreditar la documentación siguiente”, indicó la institución.
Entre los requisitos se detalla presentar ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) una solicitud mediante apoderado legal (abogado) de la persona natural o jurídica que realizó el pago y figura en el recibo TGR-001, en la que se justifique la razón de la devolución. Además, se debe adjuntar carta poder del apoderado legal o cualquiera de las formas establecidas en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En caso de que el interesado se encuentre en el extranjero, el poder debe otorgarse con amplias facultades a favor de la persona que realizará el trámite y debe estar debidamente apostillado en el país de origen. También se deben presentar los recibos originales TGR-001, constancia del banco donde se efectuó el pago y una constancia de la institución correspondiente que explique por qué no debió realizarse dicho pago.
Según datos de SEFIN, en 2024 se registraron 14 trámites de devolución mediante recibo TGR-001, mientras que en 2025 se gestionaron cuatro solicitudes.
En el caso del Servicio de Administración de Rentas (SAR), la institución cuenta con sus propios procesos para la devolución de pagos realizados por error con recibo TGR-001. El procedimiento consiste en ingresar un trámite de devolución de pagos indebidos, presentando un escrito que justifique la devolución o nota de crédito, junto con los requisitos correspondientes, disponibles en su sitio web, conforme al artículo 116 del Código Tributario (Decreto 170-2016).
En 2024, el SAR registró 30 devoluciones; en 2025, unas 24; y en lo que va de 2026, se reportan dos en proceso. Pese a estos mecanismos, algunos ciudadanos consideran que el proceso es engorroso, por lo que optan por dar por perdido el dinero depositado por error en las cuentas del Estado.
Cabe destacar que, para el pago de licencias de conducir en Honduras, no se utiliza el recibo TGR-1. En su lugar, el pago se realiza directamente en bancos autorizados bajo el concepto de “pago de cita para licencia de conducir”.