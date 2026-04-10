Qué hacer si pagó por error un trámite público en Honduras

Por ejemplo, el recibo TGR-001 (o TGR-1) se utiliza para pagar diversos trámites gubernamentales, como antecedentes policiales, que tienen un costo de L200 y son necesarios para gestiones laborales; servicios en el Registro Nacional de las Personas (RNP), como certificados de soltería, matrimonio, defunción, parentesco y reposición del Documento Nacional de Identificación (DNI); permisos en el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), como autorizaciones fitosanitarias y sanitarias para exportación e importación; así como trámites en la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), entre otros impuestos fiscales, aduaneros y multas.