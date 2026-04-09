Congreso hondureño elimina la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras

En una sesión tras un amplio debate que involucró a todas las fuerzas representadas en el hemiciclo, el pleno del Congreso Nacional aprobó el dictamen para reformar la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, logrando la eliminación definitiva de la controversial Comisión Permanente.

La decisión está orientada a evitar que grupos minoritarios sustituyan las competencias exclusivas de los 128 diputados, fortaleciendo así la supremacía del pleno como el órgano máximo de la voluntad popular.

La aprobación se concretó mediante la dispensa de dos debates, permitiendo que la reforma se votara en una sola discusión donde las posturas quedaron claramente divididas.

El proyecto recibió el respaldo unánime de las bancadas de los partidos Nacional, Liberal, PINU y Democracia Cristiana; no obstante, el partido Libertad y Refundación se mantuvo firme en su postura disidente, votando en contra de la supresión del órgano que en el pasado reciente fue el epicentro de agudas crisis institucionales.

​Uno de los puntos más relevantes alcanzados durante el debate fue la aceptación de una sugerencia para garantizar el equilibrio de poder en la nueva estructura legislativa.

A partir de ahora, cuando el Congreso se encuentre en periodo de receso y la Junta Directiva deba sesionar para evacuar asuntos administrativos o de coordinación, se integrarán de manera obligatoria los jefes de bancada de todos los partidos políticos.

Con esta medida, se busca que la toma de decisiones durante las pausas legislativas no quede concentrada únicamente en la cúpula directiva, sino que mantenga un carácter plural y representativo, evitando la opacidad en la gestión parlamentaria.

El dictamen fundamentó la necesidad de esta reforma debido a que la Comisión Permanente había asumido funciones que constitucionalmente pertenecen al pleno, generando interpretaciones extensivas y una profunda inseguridad jurídica en el país.

Los considerandos del decreto señalan que estas prácticas permitieron abusos de poder por minorías coyunturales, vulnerando la soberanía popular representada en la totalidad de los legisladores y debilitando la confianza ciudadana en la institución. ​Con la derogación de los artículos que daban vida a la Comisión Permanente, sus atribuciones durante los periodos de receso han sido transferidas y reguladas estrictamente bajo la figura de la Junta Directiva, la cual permanecerá integrada y en funciones durante dichos lapsos conforme a las leyes. Entre las funciones que ahora ejercerá la directiva se encuentran la emisión de dictámenes, resoluciones y opiniones sobre asuntos que hayan quedado pendientes, siempre que no sean competencia exclusiva del pleno, así como la coordinación de actividades legislativas con las jefaturas de bancada.

Además, la directiva tendrá la responsabilidad de recibir denuncias de violación a la Constitución y las leyes, y deberá presentar al Congreso un informe detallado de lo realizado durante cada periodo de receso para garantizar la rendición de cuentas.

Un cambio significativo es que el presidente de la directiva será ahora el encargado de autorizar el ingreso de la fuerza pública para resguardar las instalaciones y la integridad de los diputados, bajo pena de responsabilidad penal para los jefes de seguridad si incumplen dicha solicitud.